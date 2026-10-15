Everton vs Chelsea - Pronóstico y Apuestas Premier League | 17/10/26

Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico para este duelo de la Premier League que abre la jornada a mediodía. La forma del Everton sugiere que pueden frenar al Chelsea y sacar un empate.

Mejores apuestas Everton vs Chelsea

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Everton 1-1 Chelsea

Pronóstico de goleadores: Everton: Keirnan Dewsbury-Hall - Chelsea: Joao Pedro

El Everton ha firmado su mejor arranque de temporada en la Premier League de las últimas cinco campañas. Los hombres de David Moyes continúan invictos, junto al Manchester City y al Brentford. Sin embargo, necesitan empezar a transformar los empates en victorias para mantener su posición en la tabla.

Los Toffees afrontan esta jornada en la quinta posición, a solo cinco puntos del segundo clasificado, el Arsenal. La semana pasada ganaban 2-1 fuera de casa ante el Hull City antes de que los Tigers empataran para sumar un punto. Aun así, los evertonianos no estarán demasiado disgustados con su situación actual, aunque esperarán aprovechar la ventaja de jugar en casa ante el Chelsea.

El conjunto del oeste de Londres ha alternado buenas y malas actuaciones esta temporada, y la de la semana pasada fue claramente de las mejores. Los Blues le endosaron cinco goles al Bournemouth en Stamford Bridge, y lo hicieron parecer sencillo. Sin embargo, el equipo de Xabi Alonso ha sido vulnerable en defensa, dando a sus rivales muchas ocasiones para marcar.

El Chelsea debe reforzar su defensa si quiere pelear en serio por el título esta temporada. Están igualados a puntos con el Everton, con 10, pero por debajo debido a una peor diferencia de goles. Ocho puntos les separan del Manchester City, aunque con 32 partidos por delante, todavía hay tiempo de sobra para remontar.

Alineaciones probables Everton vs Chelsea

Posible alineación del Everton:

Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Keane, Branthwaite, Garner, Armstrong, Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Posible alineación del Chelsea:

Martínez, Acheampong, Lacroix, Colwill, Neto, Henderson, Caicedo, Chavarría, Palmer, Rogers, Pedro

El Everton resiste de nuevo en su fortín

El Everton ha sido más sólido en el Hill Dickinson Stadium esta temporada que la pasada, cuando todavía se adaptaba a su nuevo estadio. Los Toffees ganaron solo seis de sus 19 partidos como local la campaña anterior. Sin embargo, ya han ganado dos de sus tres duelos ligueros en casa en lo que va de curso. Su único empate como local fue un vibrante 2-2 ante el Manchester United, resuelto con un golazo de Maitland-Niles en el minuto 96 que rescató el punto.

No conviene subestimar al Everton, sobre todo cuando juega en casa. El Chelsea, por su parte, ha sufrido como visitante en la Premier League esta temporada. El equipo de Alonso ha perdido dos de sus tres partidos fuera de casa, encadenando además dos derrotas consecutivas en sus últimas salidas.

Pese a su gran actuación de la semana pasada, el Chelsea podría encontrarlo más difícil aquí. Los de Alonso han ganado solo uno de sus últimos cinco desplazamientos al feudo del Everton. Los Toffees se impusieron en tres de esos encuentros. El Everton ganó este duelo por 3-0 la temporada pasada, aunque el Chelsea ha mejorado desde entonces, así que esperamos que el Everton logre sacar el empate.

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Los Blues golpean primero

El Chelsea es sin duda uno de los equipos más prolíficos de la Premier League. La semana pasada demostraron lo letales que pueden ser en el último tercio del campo. Sus 15 goles en seis partidos los sitúan terceros en la clasificación de la categoría, solo por detrás del Brighton y el Manchester City.

Actualmente, los Blues promedian 2,5 goles por cada 90 minutos en liga. El equipo de Alonso se ha acostumbrado a adelantarse en el marcador, algo que ha logrado en el 83 % de sus partidos esta temporada. Como visitante, marcaron primero en el 67 % de sus duelos ligueros.

El Everton, por su parte, ha encajado primero en la mitad de sus partidos de Premier League esta campaña. Sin embargo, han igualado el marcador cada vez que se han visto por detrás, manteniendo un 100 % de efectividad para remontar. El Chelsea también ha marcado primero en tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

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La efectividad de Pedro es innegable

El bloque ofensivo de Alonso funciona como una máquina bien engrasada. El ataque ha funcionado muy bien, lo que son buenas noticias de cara al resto de la temporada. Liderando la delantera está Joao Pedro, que no ha dejado de ver puerta esta campaña.

El brasileño ya es el máximo goleador del equipo en liga, con cinco goles en cinco apariciones. Esa cifra representa el 33 % de los goles totales del Chelsea en la Premier League esta temporada. Pedro encadena cuatro goles en sus últimos cuatro partidos de liga.

Fue el mejor jugador del Chelsea la semana pasada, firmando un doblete con sus dos tiros a puerta. Su porcentaje de conversión de remates, del 38,46 %, supera el del actual líder Erling Haaland, que es del 27,27 %. Si recibe ocasiones ante el Everton, es probable que marque, motivo por el cual es nuestro goleador elegido para este sábado por la tarde.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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