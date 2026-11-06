El Liverpool tiene un historial reciente notable en Selhurst Park en la Premier League, con siete victorias en sus últimas nueve visitas y una sola derrota.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Crystal Palace 0-2 Liverpool

Crystal Palace 0-2 Liverpool Pronóstico de goleadores: Liverpool: Isak, Gakpo

El Crystal Palace recibe al Liverpool en Selhurst Park este domingo 8 de noviembre a las 11:00h (hora de Chile), con el equipo de Pierre Sage instalado precariamente en el puesto 18.

Los Eagles han perdido sus últimos tres partidos de Premier League sin marcar. Todo empezó con su desastrosa derrota por 5-0 ante su gran rival, el Brighton. Después cayeron en casa ante el Newcastle (2-0) y a domicilio ante el Tottenham (2-0).

La diferencia de goles del Palace, de -12, es la peor de la categoría. Nueve goles en nueve partidos y ninguno en tres encuentros consecutivos son un gran problema para los Eagles.

Jean-Philippe Mateta está sancionado hasta el 28 de noviembre tras serle rechazado el recurso contra su expulsión. Ismaila Sarr y Takehiro Tomiyasu también están lesionados. Entre semana, el Palace empató 1-1 con el Hoffenheim en su compromiso de Europa League del jueves.

El Liverpool llega quinto con 15 puntos y una estadística curiosa. El equipo de Andoni Iraola suma 10 puntos de cuatro partidos a domicilio y solo cinco de cinco en casa. Históricamente ha sido un campo gafe para el Liverpool, pero la derrota por 2-1 de los Reds en Selhurst Park la temporada pasada fue su primera allí desde noviembre de 2014.

Aunque siguen invictos a domicilio en liga, cayeron por 3-2 fuera de casa ante el Fenerbahçe en la Champions League entre semana. Es la primera vez que los Reds pierden partidos oficiales consecutivos con Iraola al mando.

Alineaciones probables Crystal Palace vs Liverpool

Posible alineación del Crystal Palace:

Henderson, Mitchell, Disasi, Canvot, Mingueza, Richards, Wharton, Kamada, McNeil, Pino, Nketiah

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Mac Allister, Nyoni, Wirtz, Gakpo, Barcola, Isak

El Liverpool ganará y mantendrá a raya al Palace

El Palace no ha marcado en ninguno de sus últimos tres partidos de Premier League. Con Jean-Philippe Mateta todavía sancionado e Ismaila Sarr lesionado, el poder ofensivo de los Eagles está muy mermado.

El hecho de que su lateral izquierdo, Tyrick Mitchell, sea su máximo goleador en liga con dos tantos lo dice todo. El Palace ha promediado solo un gol por partido en la Premier League esta temporada.

El registro defensivo del Liverpool a domicilio ha sido notable. Solo han encajado tres goles en cuatro partidos fuera de casa esta temporada. Alisson ya acumula cuatro porterías a cero. Con el Liverpool ganando además el 75 % de sus partidos como visitante, nos quedamos con la victoria de los Reds con portería a cero, con una probabilidad implícita moderada del 32 %.

Crystal Palace vs Liverpool Apuesta 1: 1x2 y Ambos anotan - Liverpool y No @ 3.10en 1xBet

Apostando por un margen de victoria de dos goles o más

Los Reds de Iraola ya han logrado dos victorias trabajadas esta temporada, ante el Ipswich (2-0) y el Brentford (2-1). Su cosecha de diez puntos a domicilio solo es superada por el Arsenal, vigente campeón, en la 2026/27.

El Palace tiene una tasa de derrotas del 75 % ante su propia hinchada, que se muestra cada vez más descontenta con este equipo. También han encajado una media de 2,5 goles por partido como locales.

Aunque el Liverpool solo ha marcado 11 goles en liga, tiene el potencial ofensivo para anotar al menos dos en el sureste de Londres. Es probable que el Palace llegue cansado tras terminar con diez hombres su partido de Europa League ante el Hoffenheim. Los Reds podrían aprovechar cualquier desgaste físico tardío en el encuentro.

El mercado de victoria del Liverpool por un margen de dos goles o más puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 40 %, que nos parece justa.

Crystal Palace vs Liverpool Apuesta 2: Hándicap a 3 - Liverpool -1 @ 2.50en 1xBet

Isak, listo para castigar a una frágil defensa del Palace

Alexander Isak suma seis goles en ocho partidos de liga. Eso es más de la mitad del total del Liverpool en lo que va de esta Premier League. Se le acreditan 4,3 goles esperados y una valoración media de 7,36. Lidera el plantel tanto en goles como en goles esperados.

El registro defensivo del Palace le da al sueco más ocasiones de aumentar su cuenta goleadora. Los Eagles han encajado 21 goles en nueve partidos, el peor dato de la categoría. Diez de ellos llegaron en cuatro partidos como locales.

Isak estuvo discreto en la derrota de Champions League del miércoles en Estambul, lo cual es una ligera preocupación. Aun así, Iraola confía en él, ya que ha sido titular en todos los partidos de liga para los que ha estado disponible esta temporada.

Isak tiene la velocidad, la fuerza y el remate para sacar pleno partido a una defensa en apuros. Aunque ha marcado en 5 de sus 8 partidos de liga esta temporada, lo respaldamos como goleador en cualquier momento con una probabilidad implícita bastante más baja, del 52 %. Esta es posiblemente la apuesta de mayor valor del pronóstico Crystal Palace vs Liverpool de hoy.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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