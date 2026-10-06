España manda con comodidad en la zona alta del Grupo 3 de la Liga A de la Nations League 2026/27. Sin embargo, no viajarán a Split con su mejor alineación disponible.

Mejores apuestas Croacia vs España

Hándicap 3 vías - Croacia +2 ⭐ @ 2.00 en 1xBet

Total - Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.70 en 1xBet

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.85 en 1xBet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Croacia 1-2 España

Croacia 1-2 España Pronóstico de goleadores: Croacia: Matanović - España: Yamal, Oyarzabal

Croacia recibirá a España en el Stadion Poljud de Split este martes por la noche, en la cuarta jornada del Grupo 3 de la Liga A de la Nations League 2026/27. Ambos conjuntos ya se midieron hace apenas una semana en Sevilla, con victoria española por 4-1.

En su último partido, Croacia fue humillada por 7-0 ante Inglaterra en Rijeka, la peor derrota de la historia de la selección croata. Los hombres de Slaven Bilić ya perdían por cuatro goles al descanso, y los Tres Leones siguieron atacando en la segunda mitad.

Harry Kane y Bukayo Saka anotaron sendos dobletes en aquella goleada, mientras Jude Bellingham firmó tres asistencias además de marcar él mismo. Croacia ha encajado ya 12 goles en apenas tres partidos de esta campaña.

Como respuesta a este choque, Slaven Bilić ha dejado fuera de su convocatoria a Martin Pongračić, Lovro Majer, Ante Budimir y Dion Beljo. Además, hay cinco jugadores más en la plantilla a una sola amonestación de la suspensión.

Durante el desastre croata ante Inglaterra, España venció 3-1 a Chequia esa misma noche, con goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino. Luis de la Fuente realizó nueve cambios para ese partido y aun así ganaron con comodidad. España se mantiene invicta en 41 encuentros. Los de la Fuente lideran el grupo con nueve puntos de nueve posibles. Croacia es tercera con tres puntos, por delante de Chequia, el único equipo del grupo que ha perdido los tres partidos.

Alineaciones probables Croacia vs España

Posible alineación de Croacia:

Livaković, Perišić, Gvardiol, Vušković, Stanišić, Kovačić, Modrić, Ivanović, P. Sučić, L. Sučić, Matanović

Posible alineación de España:

Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Baena

Bilić refuerza la defensa tras el descalabro de Rijeka

Bilić priorizará la línea de cuatro por encima de todo este martes. Un derrumbe por 7-0 ante Inglaterra exige una respuesta en Split. Se espera un bloque bajo y un ritmo lento por parte de Croacia.

España llega con pocos incentivos para buscar goles. Es su cuarto partido en 11 días. Ya tienen el grupo bajo control con pleno de victorias. De la Fuente hizo nueve cambios ante Chequia el sábado. Ferran Torres, Nico Williams y Álex Grimaldo se retiraron antes de ese partido, y España ganó igualmente marcando tres goles.

Croacia necesita evitar aquí una derrota por dos goles de diferencia. La idea es que Croacia evite caer por un margen de dos goles o más, a una probabilidad implícita del 50%. El mercado deja claro que no está seguro de que España vaya a presionar a fondo en Split.

Croacia vs España Apuesta 1: Hándicap 3 vías - Croacia +2 @ 2.00 en 1xBet

Ninguno de los dos tiene grandes motivos para abrirse

Es el cuarto partido en 11 días para muchos de ellos. España ya tiene nueve puntos de ventaja en lo alto del grupo, y no les queda nada por demostrar. Casi con toda seguridad serán primeros del grupo sea cual sea el resultado del martes.

De la Fuente también gestiona una plantilla al límite. Ferran Torres, Nico Williams y Álex Grimaldo se retiraron antes del sábado, mientras Fabián Ruiz está ausente por el nacimiento de su hijo.

Croacia volcará seguramente todo en defensa tras encajar siete goles ante Inglaterra. Luka Modrić aseguró que fue la primera vez que sintió vergüenza jugando para Croacia. El control de daños es el plan evidente en Split. Además, Croacia también cuenta con cinco jugadores amonestados.

Con una probabilidad implícita del 59%, creemos que el mercado de menos de 3,5 goles es el desenlace más probable aquí. Las motivaciones de ambos equipos apuntan a un partido de menor producción goleadora en lugar de a un juego abierto. De hecho, esta podría ser la apuesta de mayor valor de todo el pronóstico Croacia vs España de esta semana.

Croacia vs España Apuesta 2: Total - Menos de 3,5 goles @ 1.70 en 1xBet

La Roja sigue encajando goles pese a ganar

España no es tan hermética como sugieren los resultados. Ha encajado en sus tres partidos de la Nations League esta temporada. Inglaterra logró superar dos veces a Unai Simón, mientras que Croacia y Chequia marcaron un gol cada una.

Croacia conserva calidad en el centro del campo. Luka Modrić y Mateo Kovačić deberían tener la mayor parte del balón a sus pies. El veterano dúo estará desesperado por enmendar los errores de su derrota más abultada de la historia en Rijeka.

El problema está en quién recibirá esos pases para definir. Bilić ha dejado fuera de la convocatoria a Beljo y Budimir. Igor Matanović es el sustituto más probable en la delantera para empezar como titular y probablemente marcar. Apostar por ambos equipos anotan a una probabilidad implícita del 54% parece razonable, sin ser generoso.

Croacia vs España Apuesta 3: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.85 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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