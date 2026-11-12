Nuestro experto en apuestas comparte sus predicciones para el amistoso sudamericano entre Colombia y Chile. El empate podría ser la mejor opción.

Mejores apuestas Colombia vs Chile

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Colombia 1-1 Chile

Colombia 1-1 Chile Pronóstico de goleadores: Colombia: Luis Suárez - Chile: Maximiliano Gutiérrez

Colombia puede sentirse orgullosa de lo logrado en el Mundial. Caer ante Suiza en la tanda de penales de los octavos de final no fue un resultado para avergonzarse. La Federación Colombiana de Fútbol compartió claramente esa visión, al renovar el contrato de Néstor Lorenzo como seleccionador nacional.

El pasado parón internacional no fue el mejor para Los Cafeteros, que disputaron tres partidos y obtuvieron un resultado distinto en cada uno. Los dirigidos por Lorenzo comenzaron con un empate 1-1 ante México y después cayeron 1-0 frente a Paraguay. Por suerte, cerraron con una contundente victoria 2-0 sobre Perú.

Las dificultades recientes de Chile no son ningún secreto. La Roja no logró clasificarse al Mundial y terminó última en la clasificación de CONMEBOL. Esos rendimientos y resultados pusieron fin al paso de Ricardo Gareca como entrenador de la selección chilena tras 503 días en el cargo.

El técnico de la Sub-20, Nicolás Córdova, asumió el mando del equipo absoluto de manera interina. Al no haberse producido un nuevo nombramiento, dirigirá a Chile durante esta próxima ventana internacional. Córdova se mostrará confiado tras la última salida de Chile, cuando lograron una sorprendente victoria 2-0 ante México en campo neutral.

Alineaciones probables Colombia vs Chile

Posible alineación de Colombia:

Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Velásquez, Lerma, Puerta, Arias, Asprilla, Cortez, Suárez

Posible alineación de Chile:

Vigouroux, Ulloa, Villagra, Díaz, Suazo, Pizarro, Loyola, Gutiérrez, Echeverría, Osorio, Tapia

Un duelo marcado por la falta de goles

Ambos conjuntos han sido inconsistentes en las últimas semanas. Ninguno ha marcado más de dos goles en un partido en sus últimas cinco salidas. Colombia anotó apenas cuatro goles en esa racha de partidos, con un promedio de 0,8 goles por encuentro.

Chile está ligeramente mejor, ya que ha marcado siete goles en sus últimos cinco partidos, con un promedio de 1,4 goles por partido. Sin embargo, llega a este choque sin haber marcado a Colombia en ninguno de sus últimos dos enfrentamientos. Seis de los últimos 10 duelos entre ambas selecciones terminaron con menos de tres goles.

El local ha visto cómo el número de goles no llegó a tres en sus últimos siete partidos. Dos de los últimos tres duelos de Chile tuvieron un desenlace similar, por lo que puede ser una buena opción apostar por un marcador bajo en este encuentro de las 21:00h.

Colombia vs Chile Apuesta 1: Total - Menos de 2,5 goles @ 1.87 en 1xBet

Suárez está en racha goleadora

Un colombiano que vivió un Mundial decepcionante fue el delantero Luis Suárez. Llegaba de una temporada en la que anotó 28 goles en 32 partidos de la Primeira Liga con el Sporting de Portugal. Sin embargo, no pudo encontrar el gol en cinco apariciones en Norteamérica.

No obstante, eso no significa que deba descartarse. Suárez sigue siendo el atacante más potente de Colombia. Llega a esta ventana tras marcar seis goles en sus últimos siete partidos con el Sporting. En liga, ha anotado nueve goles en 11 partidos esta temporada.

En la Champions League, Suárez ha marcado cuatro goles en otros tantos partidos con el club. Durante la clasificación para el Mundial 2026, anotó cuatro goles en solo dos partidos, justo lo que la afición local quiere ver de él. Lorenzo necesita ayudarlo a recuperar su mejor versión con la selección, y el partido del viernes podría ser la oportunidad perfecta.

Colombia vs Chile Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Luis Suárez @ 2.23 en 1xBet

La historia apunta a un empate

Los resultados irregulares de Colombia en el anterior parón internacional generan dudas sobre su capacidad para imponerse con claridad ante Chile. Esa derrota ante Paraguay tendrá algo nerviosa a la afición local de cara a este partido. Para los visitantes ocurrirá lo contrario, ya que buscan con ansias dar el giro que necesitan.

Aun así, dos derrotas y dos victorias en sus últimas cuatro salidas indican que no se puede confiar en que den la sorpresa este viernes. Su victoria por 2-0 ante México, un rival 40 puestos por encima en el ranking, fue sin duda un resultado alentador. Córdova aspira a repetir algo similar aquí, aunque podría no ser suficiente para ganar.

El historial de enfrentamientos directos da para un análisis interesante. Colombia ha ganado solo dos de los últimos 10 duelos, mientras que Chile venció una vez, allá por 2016. Siete de esos encuentros terminaron en empate. Cuatro de esas igualadas acabaron sin goles, por lo que esperamos que el reparto de puntos se repita este viernes, a las 21:00h.

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