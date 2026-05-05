Botafogo vs Racing Pronóstico y Apuestas Copa Sudamericana | 06/05/26

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Mejores apuestas Botafogo vs Racing

Victoria de Botafogo ⭐ @ 2.16 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.97 en 1xBet

Ambos marcan (Sí) ⭐ @ 1.76 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Botafogo 2-1 Racing

Botafogo 2-1 Racing Predicción de goleadores: Botafogo: Edenílson, Arthur Cabral; Racing: S. Solari

Botafogo y Racing se ven las caras en uno de los duelos más atractivos de esta jornada de la Copa Sudamericana, un enfrentamiento directo por el liderato del grupo. El "Glorioso" llega en un gran estado de forma, mientras que el conjunto argentino busca recortar distancias para asaltar la primera plaza. El escenario apunta a un partido de alta intensidad, con dos plantillas competitivas capaces de golpear en cualquier momento.

Botafogo lidera el grupo y se mantiene invicto tras sumar dos victorias y un empate, evidenciando una evolución táctica notable en sus últimas presentaciones. El equipo llega tras una victoria contundente por 3-0 en la jornada anterior y ya demostró su potencial ofensivo al vencer al propio Racing a domicilio (2-3) en un partido de máxima eficacia. Como local, se espera que mantenga ese listón competitivo.

Por su parte, Racing llega con cuatro puntos y la necesidad de encontrar una mayor regularidad en su juego. Si bien es un equipo con calidad individual que suele competir bien en escenarios grandes, sufriría lejos de casa ante un rival tan organizado y con la confianza por las nubes como es el actual Botafogo.

Alineaciones Probables Botafogo vs Racing

Posible alineación de Botafogo:

Neto; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles; Allan, Cristian Medina, Kadir Barría, Álvaro Montoro; Edenílson, Arthur Cabral.

Posible alineación de Racing:

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini, Alan Forneris; Santiago Solari, Tomás Pérez, Tomás Conechny.

Las mejores apuestas Botafogo vs Racing

1er Pronóstico Botafogo vs Racing: Victoria de Botafogo @ 2.16 en 1xBet

El Botafogo mantiene su inercia e impondrá el ritmo en casa

Botafogo llega con la moral alta y se espera que asuma el control del juego desde el pitido inicial, utilizando una presión alta e intensidad para asfixiar a Racing. El conjunto carioca está siendo letal en los últimos metros, transformando con facilidad su volumen de juego en ocasiones claras de gol.

Aunque la Academia puede equilibrar la balanza en tramos específicos, lo más probable es que acabe acusando el ritmo frenético que propone el equipo local. Con un mejor momento colectivo y el factor campo a favor, tu mejor opción es confiar en la solidez del cuadro brasileño.

2ºPronóstico Botafogo vs Racing: Más de 2.5 goles @ 1.97 en 1xBet

Un partido abierto que invita a pensar en goles

Estamos ante un choque entre dos equipos que, por ADN, no saben especular ni renunciar al ataque, especialmente en citas de este calibre. Botafogo dejó clara su capacidad goleadora contra el propio Racing en la ida, mientras que el equipo argentino tiene argumentos de sobra para responder al intercambio de golpes.

Además, el hecho de jugarse el liderato suele acelerar las revoluciones del encuentro, sobre todo si alguien estrena el marcador temprano. En este contexto de ida y vuelta, la tendencia hacia un marcador abultado es muy alta.

3er Pronóstico Botafogo vs Racing: Ambos marcan (Sí) @ 1.76 en 1xBet

Los espacios favorecerán las ocasiones en ambas áreas

A pesar del favoritismo de Botafogo, Racing tiene calidad suficiente para generar peligro durante los 90 minutos, especialmente en las transiciones rápidas y en momentos de presión tras pérdida. Los argentinos ya demostraron que pueden castigar la espalda de la defensa carioca.

Botafogo, por volumen ofensivo y jerarquía en casa, tiene el gol prácticamente asegurado. Con un partido dinámico y espacios que irán apareciendo a medida que avance el cronómetro, lo más lógico es que veamos porterías batidas en ambos lados.