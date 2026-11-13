Tras su contundente victoria sobre Francia el jueves, a Italia le bastaría un punto para asegurar su plaza en la fase final de la Nations League.

Mejores apuestas Bélgica vs Italia

Primer gol - Italia ⭐ @ 2.20 en 1xBet

Total - Menos de 2,5 goles ⭐ @ 2.15 en 1xBet

1x2 - Empate ⭐ @ 3.60 en 1xBet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bélgica 1-1 Italia

Bélgica 1-1 Italia Pronóstico de goleadores: Bélgica: Lukaku - Italia: P. Esposito

Bélgica recibe a Italia en Bruselas este domingo a las 16:45h (hora de Chile) en el último partido de grupo de la Nations League 2026/27, Grupo A1.

Bélgica remontó para ganar en Turquía después de que Arda Guler rompiera el empate inicial. Los hombres de Mark van Bommel deben ganar este partido para alcanzar la fase final y evitar el playoff de descenso.

Italia y Francia están igualadas a diez puntos, mientras que Bélgica se queda un punto por detrás. Van Bommel habrá quedado satisfecho con la reacción de su equipo tras ir por detrás en Esmirna. Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere marcaron con cuatro minutos de diferencia para dar la vuelta al marcador.

Romeo Lavia regresa tras cumplir sanción para el partido del domingo, pero el arquero Thibaut Courtois sigue de baja. Romelu Lukaku será evaluado, aunque todo apunta a que estará disponible.

La Italia de Roberto Mancini llega rebosante de confianza tras su victoria por 3-1 sobre Francia el jueves por la noche. Pio Esposito firmó un doblete y Davide Frattesi añadió el tercero para hacer estallar al San Siro.

La victoria deja a los azzurri con su destino en sus propias manos de cara al partido del domingo en Bruselas. Saben que un punto bastará para mantener a raya a Bélgica y asegurar al menos la segunda plaza.

Alineaciones probables Bélgica vs Italia

Posible alineación del Bélgica:

Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Doku, De Ketelaere

Posible alineación del Italia:

Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Barella, S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Los azzurri, con intención de golpear primero

Italia ha marcado primero en seis de sus últimos diez partidos de competición. También ha sido la primera en marcar en siete de sus últimos ocho enfrentamientos directos ante Bélgica. Pese a ello, las casas de apuestas ofrecen una cuota en contra de que esto vuelva a suceder el domingo.

Resulta sorprendente si se tiene en cuenta la delantera italiana. Pio Esposito acumula ya cuatro goles en esta edición de la Nations League. El ataque de Italia es el tercero más prolífico de la Liga A, con 9,9 xG, solo superado por Inglaterra (14,5) y España (11,6).

Además, Italia ha generado 19 ocasiones claras en lo que va de fase de grupos, por las 12 de Bélgica. Aunque los belgas necesitan ganar para optar a la clasificación, Italia sigue teniendo la ventaja en el último tercio del campo.

Bélgica vs Italia Apuesta 1: Primer gol - Italia @ 2.20 en 1xBet

Los visitantes solo necesitan un punto en Bruselas

Siete de los últimos 11 partidos de Italia han terminado con dos goles o menos. Aunque tres de sus últimos cuatro encuentros han tenido al menos cuatro goles, la dinámica cambia considerablemente el domingo.

Italia no necesita ganar este partido. Su gesta ante Francia el jueves implica que un punto le bastará para avanzar a la fase final.

Incluso si los azzurri se ponen pronto por delante, es probable que administren su estrecha ventaja y frenen al local. Bélgica apenas logró seis remates al arco frente a los siete de Turquía el jueves, lo que sugiere que de momento está lejos de ser letal en el último tercio. Confiamos en el mercado de menos de 2,5 goles a una cuota en contra.

Bélgica vs Italia Apuesta 2: Total - Menos de 2,5 goles @ 2.15 en 1xBet

Un empate le viene bien a los hombres de Mancini

Italia visita Bruselas necesitando solo un empate. Con ello aseguraría la segunda plaza y un cruce de cuartos de final. Un único punto separa a los tres primeros del Grupo A1. Bélgica remontó para ganar 2-1 en Esmirna el jueves.

Italia logró empatar 1-1 ante Francia en París el mes pasado. No hay motivo para pensar que los azzurri no puedan repartirse los puntos también en Bruselas.

Por su parte, Bélgica no ha empatado ninguno de sus cinco partidos de grupo. Los locales deben ganar y no tienen ninguna utilidad en un empate. A nuestro juicio, el empate entra en juego como apuesta por un par de razones. En primer lugar, van Bommel no cuenta con Courtois ni con Koni De Winter. En segundo lugar, seguimos pensando que Italia marcará primero. Si lo hace, la tarea de Bélgica se complica todavía más.

Italia se replegará y estará cómoda jugando al contragolpe. Esto podría meter el empate en la ecuación si el local termina igualando el marcador, obligando a los azzurri a replegarse y custodiar su valioso punto. El mercado del empate a esta cuota tiene sentido y podría ser la apuesta de valor de nuestro pronóstico Bélgica vs Italia.

Bélgica vs Italia Apuesta 3: 1x2 - Empate @ 3.60 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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