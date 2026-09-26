El duelo del lunes por la noche enfrenta a dos nuevos seleccionadores en Bruselas, con Francia manteniendo un firme dominio histórico sobre este cruce.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bélgica 1-2 Francia

Pronóstico de goleadores: Bélgica: Lukaku - Francia: Mbappé, Dembélé

Bélgica recibe a Francia en el King Baudouin Stadium el lunes. Se trata de la segunda jornada del Grupo A1 de la Nations League 2026/27. Ambas selecciones arrancaron su participación fuera de casa el viernes.

Bélgica viajó a Roma para enfrentarse a Italia. Francia, por su parte, visitó Kocaeli para jugar contra Turquía. Ambas plantillas afrontan ahora un segundo compromiso apenas tres días después.

Mark van Bommel dirige a Bélgica en su primer ciclo de partidos al frente del combinado. Sustituyó a Rudi Garcia tras la eliminación en cuartos de final del Mundial. España ganó ese cruce por 2-1 gracias a un gol tardío de Mikel Merino. Bélgica había superado antes a Estados Unidos por 4-1 y a Senegal por 3-2.

Thibaut Courtois está ausente por acuerdo mutuo, y Jérémy Doku está lesionado. Youri Tielemans lleva el brazalete de capitán.

Zinedine Zidane afronta su segundo partido al mando de Francia. Los galos terminaron cuartos en Norteamérica tras caer 2-0 ante España en las semifinales del Mundial 2026. Después cayeron 6-4 frente a Inglaterra. Kylian Mbappé conserva la capitanía, mientras que un Michael Olise en gran forma parece asegurado en el once inicial.

Alineaciones probables Bélgica vs Francia

Posible alineación de Bélgica:

Lammens, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Tielemans, Lavia, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku, Fofana

Posible alineación de Francia:

Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Koné, Camavinga, Cherki, Olise, Mbappé, Dembélé

Les Bleus llevan años dominando este cruce

Francia ha dominado este enfrentamiento en la era moderna, ganando 7 de sus últimos 10 duelos con Bélgica y perdiendo solo 1. Ha ganado además 3 de sus últimos 4 partidos, empatando el otro 1-1.

Sus encuentros en el escenario más grande solo han tenido un desenlace. Francia ganó su semifinal del Mundial 2018 en San Petersburgo por un ajustado 1-0. Repitieron ese resultado ante los belgas en los octavos de final de la Eurocopa 2024.

Mientras Francia inicia una nueva etapa con Zinedine Zidane, Bélgica atraviesa una reconstrucción todavía mayor con Mark van Bommel. Este mes, además, no cuentan con Thibaut Courtois ni con Jeremy Doku. Esto afecta a los belgas tanto en defensa como en ataque.

Con una probabilidad implícita del 54,1 %, la victoria de Francia es la apuesta de valor de nuestro pronóstico Bélgica vs Francia. Los visitantes han ganado además siete de sus últimos 10 enfrentamientos con sus vecinos.

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Bélgica ha vivido un verano caótico

Los belgas se han visto envueltos en numerosos partidos caóticos en 2026. Ambos equipos han marcado en 4 de sus últimos 5 partidos. La misma cantidad de encuentros ha contado con 3 o más goles.

Su registro defensivo deja mucho que desear. No han conseguido mantener la portería a cero en sus últimos 4 partidos. Además, encajaron ante selecciones como Nueva Zelanda y Egipto durante sus amistosos de preparación para el Mundial.

Los rivales de Bélgica del lunes por la noche traen mucho poderío ofensivo. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise son tres de los delanteros más temidos del fútbol mundial en este momento. Aunque sus últimos 4 enfrentamientos directos han tenido 2 goles o menos, las condiciones son propicias para un partido más abierto el lunes.

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Valor en que los hombres de Zidane encuentren la portería

Los franceses han marcado un mínimo de 2 goles en 6 de sus últimos 8 partidos. Le endosaron 10 goles a Irak, Noruega y Senegal en la fase de grupos del Mundial 2026.

Bélgica es el rival ideal para Les Bleus en este momento. Los belgas están lejos de ser sólidos defensivamente, sin mantener la portería a cero en sus últimos 4 partidos. Mark van Bommel tampoco cuenta con su portero titular, Thibaut Courtois, para esta ventana de la Nations League.

El partido del lunes llega con un breve descanso de solo tres días tras el viaje de Bélgica a Italia. Las piernas estarán sin duda cargadas en Bruselas. Con una probabilidad implícita del 56,50 %, la cuota parece subestimar el reciente ritmo goleador de Francia.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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