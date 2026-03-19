Bayern Múnich vs Unión Berlín Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 21/03/26

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Mejores apuestas Bayern Múnich vs Unión Berlín

Bayern gana y ambos equipos marcan ⭐ @ 2.555 en 1xBet

Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.80 en 1xBet

Harry Kane marca en cualquier momento ⭐ @ 1.752 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Bayern 3-1 Unión Berlín

Predicción de goleadores: Bayern: Harry Kane x2, Michael Olise - Unión Berlín: Rani Khedira

El Bayern de Múnich mantuvo su excelente forma el miércoles por la noche, derrotando a la Atalanta 4-1. El equipo de Vincent Kompany ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos y solo ha perdido una vez en toda la temporada de la Bundesliga. Actualmente, tienen una ventaja de cinco puntos en la cima de la clasificación y parecen bien posicionados para asegurar otro título de liga.

Mientras tanto, el Unión Berlín sigue luchando con la inconsistencia. Aunque una victoria el fin de semana contra el Friburgo los subió al noveno puesto, solo han logrado dos victorias en lo que va de 2026. Llegan al partido en clara desventaja, especialmente porque jugarán como visitantes en el Allianz Arena.

Alineaciones Probables Bayern Múnich vs Unión Berlín

Posible alineación del Bayern Múnich:

Urbig, Laimer, Min-Jae, Upamecano, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Posible alineación del Unión Berlín:

Ronnow, Nsoki, Doekhi, Querfeld, Haberer, Kemlein, Khedira, Kohn, Jeong, Ansah, Ilic

Las mejores apuestas Bayern Múnich vs Unión Berlín

1er Pronóstico Bayern Múnich vs Unión Berlín: Bayern gana y ambos equipos marcan @ 2.555 en 1xBet

El Bayern de Múnich no solo es el equipo más fuerte de Alemania, sino posiblemente el mejor de Europa. Vincent Kompany está haciendo un trabajo excepcional con los líderes de la liga y es probable que asegure otro trofeo de la Bundesliga. Su forma en casa también ha sido impecable esta temporada, ganando 17 de sus 19 partidos en Múnich hasta ahora.

Sin embargo, los gigantes alemanes enfrentan algunos problemas de disponibilidad. Nicolas Jackson, Luis Díaz y Jonathan Tan están suspendidos. Su situación en portería es mejor, ya que Jonas Urbig fue autorizado para jugar contra la Atalanta. Aunque todavía hay dudas sobre la condición física de Jamal Musiala y Alphonso Davies, el Bayern posee una increíble profundidad en su plantilla.

Mientras tanto, el Unión Berlín está sin Andras Schafer, suspendido, y su portero, Matheo Raab, se rompió la mano en su debut. Los visitantes probablemente enfrentarán una tarde difícil en el Allianz Arena, pero se espera que den pelea. Cabe resaltar que han encontrado la red en 14 de sus últimos 16 partidos en todas las competiciones.

2ºPronóstico Bayern Múnich vs Unión Berlín: Más de 3.5 goles @ 1.80 en 1xBet

Los partidos que involucran al Bayern han sido muy entretenidos esta temporada. Liderados por Harry Kane, están anotando con frecuencia y no muestran signos de desaceleración. Tras anotar 10 goles en dos partidos contra la Atalanta, regresarán a la acción en la liga con mucha confianza.

El equipo de Kompany ha anotado 21 goles en sus últimos siete partidos de la Bundesliga y están en su mejor forma. Hasta ahora este año, el 77% de sus partidos en casa han tenido más de 3.5 goles. A pesar de esto, hay huecos defensivos que el Unión Berlín podría intentar explotar.

Como se mencionó anteriormente, el equipo de Steffen Baumgart marca con regularidad y los anfitriones solo han mantenido su portería a cero en 9 ocasiones durante la campaña 2025/26. Esperamos que este sea un encuentro rápido y con muchos goles en Baviera.

3er Pronóstico Bayern Múnich vs Unión Berlín: Harry Kane marca en cualquier momento @ 1.752 en 1xBet

Actualmente, hay muy pocos delanteros en el fútbol mundial tan clínicos como el número 9 del Bayern de Múnich. El miércoles, Kane registró su gol número 49 y 50 en la Champions League, elevando su total de la temporada a 47. Además, solo ha fallado en registrar un gol o una asistencia en ocho partidos en todas las competiciones esta temporada.

No es sorprendente que sea el favorito de las casas de apuestas para encontrar la red en este partido. Kompany estará ansioso por evitar cualquier desliz con el Borussia Dortmund todavía cerca, por lo que se espera que su delantero estrella comience. El delantero inglés ya se ha asegurado el premio Kicker-Torjägerkanone. Sin embargo, sigue siendo ambicioso a pesar de ya tener 30 goles en la liga a su nombre.

Confiamos en que la estrella de los Tres Leones encontrará la red, ya que seguramente será una gran preocupación para Baumgart. Desafortunadamente para los visitantes, Kane no es la única amenaza ofensiva del Bayern, lo que sugiere una tarde difícil por delante para los visitantes.