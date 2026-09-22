Audax Italiano vs Colo Colo - Pronóstico y Apuestas: Copa Chile 22/09/26

El Audax Italiano vs Colo Colo promete ser un duelo apretado a jugarse en la cancha del Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Mejores apuestas Audax Italiano vs Colo Colo

Victoria de Colo Colo ⭐️ 1.74 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐️ 1.83 en 1xBet

Leandro Hernández marcará primero ⭐️ 4.00 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Audax Italiano 1-2 Colo Colo

Pronóstico de goleadores: Audax Italiano: Franco Troyansky - Colo Colo: Leandro Hernández (2)

Tras verse las caras hace tres semanas por el Campeonato Nacional, Audax Italiano y Colo Colo volverán a enfrentarse y, en esta ocasión, por los Octavos de Final de la Copa Chile. Los del Tano Ortiz finalizaron en el segundo lugar del Grupo G, por detrás de Santa Cruz y delante de Palestino y Magallanes, mientras que Audax fue líder del sector E, trascendiendo a O Higgins, Recoleta y Unión Española.

El Cacique es el favorito a quedarse con esta serie, pues cómodamente es el actual líder de la Liga de Primera y se mantiene invicto en 14 partidos del certamen. Por su parte, el cuadro itálico encadena dos victorias por la mínima diferencia, sufriendo en los últimos minutos. Además, cayó goleado 5-1 ante el Popular.

También, marcha en la undécima posición con 28 unidades, a seis de la zona del descenso y a cinco de puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Por lo que un resultado positivo será fundamental para las aspiraciones del cuadro local.

Alineaciones probables Audax Italiano vs Colo Colo

Posible alineación de Audax Italiano:

Ahumada, Rebolledo, Ferrario, Ortiz, Salomoni, Guajardo, Collao, Pinares, Chiaverano, Coelho, Troyansky

Posible alineación de Colo Colo:

Vozinha, Villagra, Román, Wiemberg, Rojas, Madrid, Mendez, Ulloa, Hernández, Pastrán, Romero

Colo Colo se impondrá en el Nacional

El plantel dirigido por Fernando Ortiz atraviesa una de las mejores temporadas de los últimos años y es cómodamente líder del campeonato de Primera División en Chile, con un invicto que ya alcanza casi los 14 encuentros. Aunque viene de dos duelos igualados, hace tres semanas goleó 5-1 a Audax Italiano.

Mientras el equipo local ha dejado mucho que desear en esta temporada, luego de sumar dos victorias consecutivas en tan sólo cinco partidos de liga, incluyendo una derrota y dos empates consecutivos. Tan solo cuenta con siete triunfos y es uno de los peores locales con cinco triunfos en 12 duelos.

Por lo que se respalda una victoria de Colo Colo ante Audax Italiano en la cancha del Nacional de Santiago de Chile.

Audax Italiano vs Colo Colo Apuesta 1: Victoria Colo @ 1.74 en 1xBet

Choque de titanes en Santiago de Chile

Los seis partidos del Cacique finalizaron con más de dos goles. Una tendencia que igual se hizo presente con los Italicos, ya que en cuatro de sus seis juegos en la competencia, hubo al menos tres victorias. A su vez, el duelo disputado el 30 de agosto, el Albo se impuso por un marcador fuerte de 5-1.

Además, el equipo del Tano cuenta con una de las mejores ofensivas del momento con 20 goles concretados fuera de casa y 12 recibidos en 11 partidos. Mientras que Audax es un equipo que igualmente recibe muchas anotaciones con un total de 13 en 12 juegos de local.

Conforme a lo anterior, queda claro que este será un partido lleno de goles en la Capital chilena.

Audax Italiano vs Colo Colo Apuesta 2: Más de 2.5 goles @ 1.83 en 1xBet

Leandro Hernández, una máquina de hacer goles

Leandro Hernández dejó atrás el pasado y podrá formar parte de la partida en el encuentro de ida por los Octavos de Final. El extremo derecho chileno jugó el último encuentro ante los Itálicos, despachándose con un doblete en 90 minutos.

En un total de 22 partidos, Leo ha sido titular en 15 con siete goles concretados y cuatro asistencias en 1343 minutos. De la cantera Cacique, el atacante cuenta 10 anotaciones en 50 partidos con los de Tano.

Con respecto al partido en puerta, Leandro Hernández es una opción viable para abrir el marcador frente a Audax Italiano.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Audax Italiano vs Colo Colo Apuesta 3: Leandro Hernández marcará primero @ 4.00 en 1xBet

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