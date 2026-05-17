Arsenal vs Burnley Pronóstico y Apuestas Premier League | 18/05/26

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Mejores apuestas Arsenal vs Burnley

Viktor Gyökeres marcará el primer gol ⭐ @ 4.20 en 1xBet

Hándicap Arsenal -2 ⭐ @ 1.43 en 1xBet

Segunda parte: El Arsenal marcará más de 1.5 goles ⭐ @ 1.70 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Arsenal 4-0 Burnley

Arsenal 4-0 Burnley Pronóstico de goleadores: Arsenal: Viktor Gyökeres x2, Eberechi Eze, Bukayo Saka.

El Arsenal ha sabido reaccionar tras las dos derrotas consecutivas sufridas en la Premier durante el mes de abril.

Los de Mikel Arteta han encadenado tres victorias seguidas en la máxima categoría inglesa sin encajar un solo gol, recuperando así el timón en la lucha por el título. Si ganan este partido y vencen en Selhurst Park el próximo domingo, se coronarán campeones.

Por su parte, el descenso del Burnley es un hecho consumado tras una temporada para el olvido de los de Lancashire. Aunque vienen de lograr un meritorio empate 2-2 en casa contra el Aston Villa bajo el mando del técnico interino Mike Jackson, los "Clarets" acumulaban cinco derrotas consecutivas antes de ese resultado.

Alineaciones Probables Arsenal vs Burnley

Posible alineación del Arsenal:

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyökeres.

Posible alineación del Burnley:

Weiss; Walker, Esteve, Tuanzebe, Pires; Ugochukwu, Luis; Tchaouna, Hannibal, Anthony; Flemming.

Las mejores apuestas Arsenal vs Burnley

1er Pronóstico Arsenal vs Burnley: Viktor Gyökeres marcará el primer gol @ 4.20 en 1xBet

Gyökeres marcará el ritmo de los Gunners

Aunque Gyökeres no ha sido todo lo prolífico que el Arsenal esperaba, el internacional sueco ha desempeñado un papel fundamental. Sus 14 goles en la Premier League han llegado a un ritmo respetable de uno cada 158 minutos. El exdelantero del Sporting llega en plena forma, habiendo visto puerta en tres ocasiones en sus últimos cuatro partidos.

Apenas tardó nueve minutos en romper el empate en el último partido liguero en casa contra el Fulham, un choque en el que terminó firmando un doblete antes del descanso.

Esta temporada, Viktor Gyökeres ha marcado en los primeros 15 minutos en tres ocasiones sumando todas las competiciones. Uno de esos goles fue precisamente en el partido de ida contra el Burnley, cuando cabeceó a la red el primer tanto en el minuto 14.

Con 4 goles en los últimos cuatro partidos del Arsenal como local en la Premier, Gyökeres es el candidato ideal para abrir el marcador, con una probabilidad implícita del 29.4%.

2ºPronóstico Arsenal vs Burnley: Hándicap Arsenal -2 @ 1.43 en 1xBet

El Arsenal busca mejorar su diferencia de goles

Ganar el partido es la prioridad absoluta para el Arsenal. Sin embargo, pueden dar un golpe de autoridad en la tabla asegurando una victoria abultada.

Actualmente, los Gunners tienen una diferencia de gol de +42 frente al +43 del Manchester City. Este es el escenario ideal para intentar dar un vuelco a esa estadística. Una victoria contundente podría significar que solo necesiten un empate en su última jornada contra el Crystal Palace.

Esto garantiza que el equipo de Mikel Arteta no levantará el pie del acelerador aunque vaya ganando por uno o dos goles. De hecho, ya han ganado 6 partidos en casa esta temporada por una diferencia de tres o más goles.

El Burnley tiene, con diferencia, el peor registro de la categoría, con un xGA (goles esperados en contra) de 72.0. Además, son el equipo que menos peligro genera (31.3 xG). Los Clarets encadenan 11 partidos sin ganar en todas las competiciones y todo apunta a que sufrirán una dura derrota.

3er Pronóstico Arsenal vs Burnley: Segunda parte: El Arsenal marcará más de 1.5 goles @ 1.70 en 1xBet

El Burnley sufrirá tras el descanso

Es probable que el conjunto local salte al césped con ciertos nervios el lunes por la noche. El Arsenal tiene al alcance de la mano su primer título de Premier League en 22 años, lo que podría generar un inicio de partido algo tenso. No obstante, una vez que logren abrir la lata, los goles deberían empezar a caer.

Dado que la diferencia de goles puede ser determinante, Arteta podría optar por un estilo aún más ofensivo, incluso con el marcador a favor. Esta campaña, los Gunners han anotado el 59% de sus goles ligueros en la segunda mitad, con un promedio de 1.28 goles tras el descanso en sus partidos como local.

El líder debería superar esa cifra ante una vulnerable defensa del Burnley. Los visitantes han encajado una media de 1.5 goles en la segunda parte en sus desplazamientos en la Premier League.

Teniendo esto en cuenta, apostar a que el Arsenal marcará más de 1.5 goles en la segunda mitad parece una opción muy sólida en cualquier casa de apuestas, con una probabilidad implícita del 57.1% según este operador.