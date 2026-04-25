AC Milan vs Juventus Pronóstico y Apuestas Serie A | 26/04/26

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Mejores apuestas AC Milan vs Juventus

Juventus gana o empata y Más de 1.5 goles totales ⭐ @ 1.72 en 1xBet

Ambos equipos marcan – Sí ⭐ @ 1.69 en 1xBet

Kenan Yildiz marca o asiste en cualquier momento ⭐ @ 2.20 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: AC Milan 1-1 Juventus

AC Milan 1-1 Juventus Pronóstico de goleadores: AC Milan: Luka Modric; Juventus: Kenan Yildiz

La rivalidad más antigua de Italia llega a su edición número 182 en la Serie A en San Siro. El AC Milan y la Juventus luchan por la clasificación directa a la Champions League. Los Bianconeri siguen de cerca a los Rossoneri dentro del top 4 de la tabla.

El Milan se recuperó de derrotas consecutivas con una ajustada victoria por 1-0 ante el Hellas Verona. Antes de eso, el Napoli y el Udinese lograron llevarse los tres puntos contra los hombres de Allegri.

De hecho, el gol de la victoria de Adrien Rabiot contra el Verona, colista de la clasificación, fue el primer tanto del Milan en tres partidos. Los Rossoneri han sufrido un bajón de rendimiento, ganando solo cuatro de sus nueve encuentros desde finales de febrero.

Por el contrario, la Juventus es el equipo más en forma de la Serie A. Han sumado 13 puntos de los últimos 15 posibles, más que cualquier otro equipo, incluido el Inter de Milán.

En la última jornada, el equipo de Spalletti venció al Bolonia por 2-0, encadenando su tercera victoria consecutiva manteniendo la portería a cero. La Juventus está a tres puntos del Milan, y una victoria aquí aumentaría sus posibilidades de terminar como subcampeones por detrás de los Nerazzurri.

Ambos equipos tienen como objetivo clasificarse para la Champions League. El Milan, siete veces campeón de Europa, disputó la fase de liga la temporada pasada. Los Bianconeri, por su parte, fueron eliminados por el Galatasaray en esta edición.

Dado su estado de forma actual, es probable que la Juventus se marche con al menos un punto. Por otro lado, a los Rossoneri les podría esperar otro empate.

Alineaciones Probables AC Milan vs Juventus

Posible alineación del AC Milan:

Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Fofana, Athekame, Leao, Pulisic

Posible alineación del Juventus:

Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso, Boga, David, Conceicao

Las mejores apuestas AC Milan vs Juventus

1er Pronóstico AC Milan vs Juventus: Juventus gana o empata y Más de 1.5 goles totales @ 1.72 en 1xBet

Los locales sufren para encontrar consistencia

Los Rossoneri han pasado apuros desde que vencieron al Inter de Milán por 1-0. Han perdido tres de sus últimos cinco compromisos ligueros desde aquella victoria en el derbi. No han logrado marcar en ninguno de esos tres partidos, mientras que han encajado cinco goles en total.

Más recientemente, el Udinese dio la sorpresa en San Siro con un triunfo por 3-0, lo que supuso la segunda derrota del Milan en tres partidos. La ajustada victoria sobre el Verona fue importante, pero poco convincente.

La Juventus es actualmente el equipo con mejor rendimiento de la Serie A. Han registrado más puntos que cualquier otro conjunto de la división en las últimas cinco jornadas. Además, de los 33 partidos de liga de la Juve, 25 han superado la barrera de los 1.5 goles totales. En el caso del Milan, 21 encuentros han cruzado esa marca.

La Juventus soportó una mala racha de cinco partidos sin ganar en febrero. Desde entonces, han reaccionado, manteniéndose invictos en ocho partidos consecutivos. Eso incluye cinco victorias con la portería a cero en sus últimos seis partidos de Serie A. Es poco probable que la Juventus pierda ante un Milan que lucha por encontrar la regularidad.

2ºPronóstico AC Milan vs Juventus: Ambos equipos marcan – Sí @ 1.69 en 1xBet

Se esperan goles en ambas porterías

El AC Milan logró su primera portería a cero en cinco partidos contra el Verona. La anterior también fue una victoria por 1-0, sobre el Inter a principios de marzo. Sin embargo, en sus últimos 10 partidos de liga, solo han dejado su meta imbatida en tres ocasiones. Encajar goles se ha convertido, definitivamente, en un hábito.

Esa no es la defensa de Allegri que vimos al principio de la temporada. Aun así, el Milan presume de las mejores cifras defensivas de la liga, con solo 27 goles encajados. Han anotado 48 goles, el tercer registro más alto empatado con el Napoli.

La Juventus está a solo dos goles del récord defensivo del Milan: han encajado 29, la tercera cifra más baja de la liga. Sin embargo, su ataque es superior. Los Bianconeri han marcado 57 veces, el segundo total más alto de la división junto con el Como.

Esta rivalidad es tan antigua como la propia liga. Hay mucho en juego, ya que ambos conjuntos persiguen la máxima competición europea para la próxima campaña. Esperamos que ambos equipos marquen en un duelo muy disputado.

3er Pronóstico AC Milan vs Juventus: Kenan Yildiz marca o asiste en cualquier momento @ 2.20 en 1xBet

Apostando por Yildiz para marcar la diferencia

Kenan Yildiz ha sido uno de los jugadores más destacados de la Juventus. El prodigio turco ha registrado 11 goles y 10 asistencias en 43 apariciones competitivas esta temporada. Eso se traduce en una contribución de gol cada 312 minutos.

Ha sido menos efectivo recientemente, tanto con su club como con su selección. Sin embargo, Yildiz es un jugador capaz de cambiar el rumbo de un partido. En marzo, encadenó tres actuaciones consecutivas como "Man of the Match" contra Pisa, Udinese y Sassuolo, anotando dos goles y repartiendo dos asistencias.

Desde entonces, ha empezado a jugar menos. De hecho, solo ha completado un partido entero: contra el Génova. Jugó 58 minutos contra el Atalanta y solo 18 contra el Bolonia.

En ocasiones, Luciano Spalletti ha confiado a Yildiz toda la responsabilidad en la línea de ataque. Se espera que el joven nacido en Ratisbona sea titular en San Siro. Es el escenario perfecto para demostrar su valía ante cualquier operador o casa de apuestas.