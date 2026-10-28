La Champions League ha repartido goles a un ritmo excepcional esta temporada. La Jornada 4 ofrece varias oportunidades de apuestas destacadas.

Champions League - Jornada 4

Partido Apuesta Cuota Galatasaray vs Stuttgart Total - Más de 3.5 goles 1.96 Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich Total y Ambos anotan - Más de 2.5 y Sí 1.49 Barcelona vs Aston Villa Ambos equipos anotan - Sí 1.49 Villarreal vs PSG Total y Ambos anotan - Más de 2.5 y Sí 1.53 Feyenoord vs Inter de Milán Total y Ambos anotan - Más de 2.5 y Sí 1.58

Todas las cuotas de apuesta son cortesía de 1xbet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Galatasaray vs Stuttgart - Total - Más de 3.5 goles

Los partidos del Galatasaray en esta Champions League han sido encuentros repletos de goles, lo que convierte su próximo duelo ante el Stuttgart en una opción atractiva para quienes esperan otro choque de muchos tantos. Ha habido un mínimo de cuatro goles en los tres partidos de la fase de liga de los turcos hasta ahora.

Su salida más reciente produjo una victoria por 4-2 sobre el Lille, que subrayó aún más su amenaza ofensiva. El Stuttgart, por su parte, está dirigido por Sebastian Hoeneß, cuyo planteamiento ofensivo debería ayudar a crear un partido abierto. Sus partidos de Champions League han promediado tres goles por encuentro esta temporada, con el Stuttgart anotando una media de 2,33 goles por 90 minutos.

El xG (goles esperados) del Stuttgart se sitúa en 2,0 por 90 minutos, lo que demuestra su potencial para amenazar la defensa del Galatasaray. Las estadísticas generales de la competición refuerzan el argumento a favor de los goles, ya que la fase de liga ha promediado 4,10 goles por partido tras tres jornadas.

Ese promedio está muy por encima de la media de la temporada pasada, que fue de 3,38 goles por partido. Esa tendencia hace que un encuentro de muchos goles merezca ser tenido en cuenta.

El Total - Más de 2.5 goles es una opción razonable, pero el Total - Más de 3.5 goles ofrece una alternativa más ambiciosa. Con el Galatasaray involucrado constantemente en partidos de muchos goles y el Stuttgart capaz de generar ocasiones, puedes valorar un desenlace de al menos cuatro tantos.

Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich - Total y Ambos anotan - Más de 2.5 y Sí

El Atlético de Madrid ha marcado en sus tres partidos de Champions League esta temporada, lo cual es una señal positiva. Por su parte, el formidable ataque del Bayern convierte este partido en un buen prospecto para los mercados de goles. Desde el inicio de la temporada 2025/26, los partidos europeos del Bayern han promediado 4,59 goles por encuentro.

Ambos equipos han marcado en 14 de los últimos 17 partidos del Bayern durante ese período. Esto demuestra que su rendimiento ofensivo no siempre se ha correspondido con una consistencia defensiva. Los partidos del Atlético también han contado con numerosos goles. Sus 19 partidos de Champions League desde el inicio de la temporada pasada han promediado 3,68 goles por encuentro. El mercado Ambos anotan y Más de 2.5 se ha cumplido en 12 de esos 19 partidos (63 %).

Los registros goleadores de ambos equipos refuerzan aún más el argumento. Die Roten han marcado en los 17 partidos de Champions League que han disputado desde el inicio del curso pasado, promediando 3,12 goles por partido a favor. Los colchoneros han marcado en los nueve partidos de Champions que han jugado en casa en ese mismo período, con una media de 2,67 goles por encuentro.

Estas cifras sugieren que ambos conjuntos tienen la calidad ofensiva para ver puerta. Aunque la organización defensiva de Diego Simeone podría complicarle las cosas a los bávaros, el registro goleador de los visitantes y el rendimiento ofensivo de los locales apuntan hacia un partido de muchos goles. Apostar por ambos equipos marcan junto con el total de más de 2.5 goles es una opción razonable para quienes esperan un encuentro abierto.

Barcelona vs Aston Villa - Ambos equipos anotan - Sí

Los números ofensivos del Barcelona han sido impresionantes en los primeros meses de la temporada, pero su registro defensivo deja margen para que los rivales puedan hacer daño. El Aston Villa llega con un sólido historial goleador en la Champions League, lo que convierte el mercado de ambos equipos marcan en una selección atractiva.

Los catalanes han promediado 3,67 goles por partido en lo que va de fase de liga. Sin embargo, su éxito ofensivo no se ha visto acompañado de solidez defensiva, ya que no han logrado mantener la portería a cero en la competición esta temporada.

Los de Unai Emery, por su parte, han marcado 12 goles en sus tres primeros partidos de la fase de liga. Esto demuestra su capacidad para generar ocasiones y anotar ante rivales europeos.

Desde el inicio de la temporada pasada, el Barcelona ha disputado 15 partidos de Champions League, con ambos equipos marcando en 13 de ellos. Esos encuentros produjeron una media de 4,6 goles por 90 minutos, lo que muestra la frecuencia con la que las salidas europeas del Barça han sido de muchos goles.

El principal problema de Flick es mantener a raya al rival. Eso podría jugar a favor del Villa, especialmente después de promediar cuatro goles por partido en esta competición esta temporada. Apostar por ambos equipos marcan se centra en la tendencia estadística más sólida.

Villarreal vs PSG - Total y Ambos anotan - Más de 2.5 y Sí

La calidad ofensiva del PSG quedó patente en su victoria por 4-2 en Champions League sobre el Barcelona, pero también han encajado goles en esta competición.

Su encuentro ante el Villarreal podría por tanto ofrecer otra oportunidad para apostar por ambos equipos marcan y el total de más de 2.5 goles. El conjunto español ha sumado los tres puntos en sus tres primeros partidos de la fase de liga, con sus encuentros promediando 5,33 goles por partido esta temporada.

A pesar de sus resultados irregulares, los partidos del Villarreal han contado habitualmente con goles en ambas porterías. El PSG también se ha visto involucrado en encuentros europeos de muchos goles, ya que sus 11 partidos de fase de liga desde 2025/26 han promediado 4,64 goles por encuentro. Ocho de esos partidos cumplieron el mercado de ambos equipos marcan y más de 2.5 goles.

Esta temporada, el mercado de ambos equipos marcan y más de 2.5 goles se ha cumplido en los tres partidos disputados tanto por el PSG como por el Villarreal. La amenaza ofensiva de los campeones franceses debería causar problemas al conjunto de LaLiga, pero el potencial goleador de los locales les da opciones de ver puerta. Dadas las tendencias goleadoras de ambos equipos, apostar por ambos equipos marcan y más de 2.5 goles es una opción lógica para este partido.

Feyenoord vs Inter de Milán - Total y Ambos anotan - Más de 2.5 y Sí

El Inter de Milán tiene la calidad para competir con los conjuntos más fuertes de Europa, pero su registro defensivo sugiere que el Feyenoord podría generar ocasiones en su próximo enfrentamiento. El conjunto neerlandés también ha demostrado que puede marcar goles en casa, lo que hace que el mercado de ambos equipos marcan y más de 2.5 goles merezca ser tenido en cuenta.

Los partidos de fase de liga de Champions del Feyenoord han promediado cuatro goles por encuentro esta temporada. Su único partido como local hasta ahora terminó con una victoria por 3-2 sobre el Como, lo que demuestra su capacidad para contribuir a un partido de muchos goles en su propio terreno. Los nerazzurri han marcado en los siete partidos de Champions League que han disputado en 2026, subrayando su consistencia de cara a portería.

Sin embargo, las tropas de Christian Chivu solo han mantenido dos porterías a cero en esa racha, lo que sugiere que sus rivales pueden encontrar oportunidades frente a ellos. Esa serie de partidos también produjo una media de 3,43 goles por 90 minutos. Junto con los números ofensivos del Feyenoord, hay argumentos para que este choque tenga goles en ambas porterías.

La ventaja de jugar en casa podría ayudar al Feyenoord a presionar al Inter, pero los visitantes tienen la calidad ofensiva para responder. Sus vulnerabilidades defensivas hacen menos probable una portería a cero, incluso si el Inter es el equipo más fuerte sobre el papel.

Apostar por ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ofrece una alternativa a elegir un ganador. Dada la amenaza ofensiva de los locales en su campo y el historial del Inter de marcar de forma constante mientras concede ocasiones, otro partido de muchos goles es un desenlace plausible.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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