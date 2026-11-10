Cristiano Ronaldo se ha retirado del fútbol internacional tras 234 partidos, dejando a Portugal sin su referente por primera vez en más de dos décadas. ¿Puede la Seleccao mantener su candidatura en la Nations League sin su figura central?

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Ronaldo se retira: ¿puede Portugal mantener el nivel?

La retirada internacional de Cristiano Ronaldo cierra el capítulo más largo del fútbol portugués. El delantero de 41 años termina su etapa con récords mundiales de 146 goles internacionales, 234 partidos y 10 hat-tricks desde su debut en 2003.

También sumó un título de la Eurocopa en 2016 y dos Nations League, en 2019 y 2025. Capitán desde 2008, Ronaldo ayudó a convertir a Portugal de un equipo con talento en una selección acostumbrada a pelear por los grandes títulos.

El final de su historia fue, cuando menos, accidentado. Portugal cayó ante la eventual campeona España en los octavos de final del Mundial 2026 y las actuaciones de Ronaldo generaron críticas. Sorprendentemente, sus números bajo las órdenes de Roberto Martínez (0,756 goles por partido) fueron superiores a los que tuvo con Fernando Santos (0,624). Aun así, algunos aficionados y medios portugueses pidieron que se quedara fuera del once.

Con el nuevo seleccionador Jorge Jesus, Ronaldo fue titular en el estreno de la Nations League ante Gales y falló varias ocasiones, terminando con un xG (goles esperados) de 1,03 y siete disparos. Registró el mayor número de tiros a puerta (2), tiros fuera (3), tiros dentro del área (6) y toques en el área rival (8) de todos los jugadores sobre el césped.

Después fue incluido en el banquillo de suplentes ante Noruega en la segunda jornada. Salió a calentar pero finalmente se quedó sin entrar, una decisión que, según se informó, molestó mucho al delantero y que marcó la primera vez desde 2008 que se quedaba en el banquillo en un partido competitivo con Portugal.

Cuando Jesus le comunicó que no sería titular ante Dinamarca, Ronaldo abandonó la concentración de la selección e insistió en que no se estaba retirando. Sin embargo, el delantero anunció su retirada del fútbol internacional la semana pasada.

Portugal ha seguido rindiendo bien sin Ronaldo, tal y como pedían muchos analistas durante el Mundial. A Seleccao das Quinas ha ganado sus cuatro partidos de grupo y lidera su grupo con dos jornadas aún por disputar. La pregunta sigue en el aire: ¿puede Portugal llegar hasta el final sin su figura central?

Portugal muestra mucho potencial de cara a las eliminatorias

Portugal es una de las dos únicas selecciones que ya se ha asegurado su plaza en los cuartos de final de la Nations League. Con dos partidos por disputar, el objetivo de Jesus es terminar primero de grupo, algo que están en camino de lograr. Tienen el tercer mejor ataque de la competición, con un promedio de 2,3 goles cada 90 minutos, solo por detrás de España e Inglaterra.

No solo son buenos de cara a portería rival, también han sido sólidos atrás. Su xGA (goles esperados en contra) de 4,6 es el cuarto mejor registro de la competición, empatados con otras selecciones.

Además, el calendario que le queda a Portugal es más favorable que el de sus rivales directos. Con Dinamarca y Gales todavía por llegar, se espera que ganen ambos encuentros y cierren el Grupo 4 con 18 puntos de 18 posibles.

Por otro lado, Inglaterra y España todavía tienen que enfrentarse entre sí, mientras que Francia viaja a San Siro para medirse a Italia. Cualquier pinchazo entre esos rivales reforzaría todavía más la posición de Portugal. Pese a la solidez de su candidatura actual, son solo cuartos favoritos, por detrás de España, Francia e Inglaterra.

Las casas de apuestas parecen haber reaccionado a la marcha del máximo goleador histórico de Portugal. Sus cuotas se han alargado en los mercados de campeón, de goles y de hándicap asiático. Sin embargo, eso parece una sobrerreacción para una plantilla con una profundidad enorme. Por ejemplo, Rafael Leao y Carlos Forbs, que han destacado en la Champions League, están listos para llenar el hueco que deja Ronaldo.

La convocatoria de 28 jugadores de Jesus incluye a los aún no internacionales Alberto Costa y Gustavo Varela. Este último lidera la tabla de goleadores de la Serie A con nueve tantos. Goncalo Ramos y Joao Felix, excompañero de Ronaldo en el club, han marcado tres goles cada uno en la Nations League. Se espera que ambos asuman mayor responsabilidad de cara a portería.

Portugal ofrece buen valor para ganar un tercer título de la Nations League a los precios actuales. Para una opción de menor cuota, apostar por su clasificación a la final es una vía de menor riesgo. Sin embargo, cuatro partidos no bastan para sacar conclusiones firmes, y Portugal todavía tiene que demostrar que puede triunfar en el formato de eliminación directa sin Ronaldo.

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