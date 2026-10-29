La mala temporada del Manchester United ha puesto en duda el futuro de Michael Carrick, con el Chelsea como próximo rival. Varios nombres suenan como posibles candidatos para el puesto.

Mercado Apuesta Cuota ⭐ Chelsea vs Manchester United Victoria del Chelsea 1.85 Próximo entrenador del Manchester United Eddie Howe 1.73 Próximo entrenador del Manchester United Julian Nagelsmann 2.75 Próximo entrenador del Manchester United Antonio Conte 6.00

Cuotas cortesía de 1xbet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Carrick afronta una prueba crucial ante el Chelsea

Pocos meses pueden marcar una gran diferencia en el fútbol. Al final de la temporada pasada, Michael Carrick fue aclamado como un héroe por rescatar la campaña liguera del Manchester United y llevarlo a un tercer puesto.

Sin embargo, apenas ocho jornadas después de arrancar la nueva Premier League, surgen serias dudas sobre su continuidad.

Los Red Devils han sumado solo siete puntos en ocho partidos de liga, con un porcentaje de victorias de apenas el 12,5 % en lo que va de curso. La crisis en Old Trafford se agravó tras una derrota por 4-1 fuera de casa ante el Como en la Champions League, seguida de una caída por 3-0 en casa frente al Bournemouth.

Más allá de los malos resultados, parece que la cohesión del club se está resquebrajando. El capitán Bruno Fernandes fue suplente en esa derrota ante los Cherries. Aunque el club atribuyó oficialmente su ausencia a una lesión, la decisión llegó poco después de que Fernandes criticara las tácticas de Carrick tras la dura derrota ante el Como.

Carrick se encuentra en una situación complicada: ¿debe mantener el pulso y alejarse de su mejor jugador, o devolver a Fernandes al once titular? Necesita tomar la decisión correcta antes del viaje a Stamford Bridge. Un resultado negativo en Londres se sentiría como el final del camino para Carrick.

Apostar por la victoria del Chelsea es una forma de abordar este próximo encuentro, dada la reciente racha de resultados del United. En el frente de los entrenadores, informes han vinculado al United con Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Antonio Conte como posibles sucesores.

Eddie Howe, el principal candidato para estabilizar al Manchester United

Eddie Howe se ha convertido en el principal candidato para reemplazar a Carrick. Su experiencia en la Premier League lo convierte en una opción comprensible para el Manchester United. Tras dirigir al Bournemouth y al Newcastle United, tiene experiencia construyendo equipos competitivos dentro de las exigencias del fútbol inglés.

Howe dejó el Newcastle en verano, tras casi cinco años al mando. Durante su etapa como técnico de los Magpies, ayudó al club a clasificarse para la Champions League y ganó la Copa de la Liga inglesa de 2025. Ese triunfo puso fin a una espera de 56 años del Newcastle sin un gran título doméstico, pero se marchó después de una campaña complicada que terminó con el equipo en el puesto 12 de la liga.

Su posible fichaje no sería gratuito. Informes indican que el United debería alrededor de 3 millones de libras al Newcastle en concepto de compensación, según una cláusula de su contrato. Además, es probable que surjan costes adicionales relacionados con su cuerpo técnico.

Este nombramiento ofrecería continuidad en términos de experiencia en la Premier League, pero si su estilo de gestión encajaría en el vestuario de alto perfil del United es otra cuestión. El reto de restaurar la disciplina, la confianza y el rendimiento constante en Old Trafford sería considerable, incluso para él.

Informes sugieren que el director de fútbol Jason Wilcox se inclina por Howe, mientras que el director de reclutamiento Christopher Vivell prefiere a Nagelsmann. Eso indica que el club todavía podría necesitar alcanzar un consenso interno antes de nombrar a un sucesor.

Antonio Conte, un ganador probado pero un fichaje potencialmente arriesgado

Antonio Conte aportaría un conjunto de cualidades diferente al de Howe. El italiano ha ganado títulos domésticos importantes con la Juventus, el Chelsea, el Inter y el Nápoles. Es conocido por implementar equipos tácticamente estructurados con exigentes estándares de entrenamiento.

Su palmarés lo convierte en un candidato experimentado para un club que busca una mejora inmediata de resultados.

Conte dejó el Nápoles al final de la temporada 2025/26 tras ganar el Scudetto la campaña anterior. Además, está libre y no necesitaría negociaciones entre clubes. Aun así, deben alcanzarse acuerdos con Conte y sus representantes en lo relativo a su salario y otros asuntos.

En el terreno de juego, su planteamiento táctico suele apoyarse en una defensa de tres, un presión coordinada y responsabilidades posicionales claras. Como ya se vio con Ruben Amorim, ceñirse rígidamente a un sistema particular con la plantilla actual podría no dar los resultados deseados.

Conte también es conocido por ser directo, especialmente con los directivos del club. Anteriormente ha tenido desacuerdos públicos sobre fichajes, recursos y la dirección del equipo. Con la jerarquía del club ya dividida sobre la elección del entrenador, coincidir con las decisiones de Conte no sería sencillo.

Informes recientes han situado a Conte entre los candidatos, aunque él ha negado que existan negociaciones avanzadas. Conte cotiza como una opción más remota que Howe y Nagelsmann. Eso refleja la incertidumbre sobre si el United optaría por su enfoque, más que cualquier falta de experiencia como entrenador.

Julian Nagelsmann, la alternativa táctica

Julian Nagelsmann es una opción diferente para los Red Devils. El técnico alemán se ha forjado una reputación por su flexibilidad táctica, su fútbol de alta intensidad y sus sistemas basados en la posesión. Ha dirigido al RB Leipzig, al Bayern de Múnich y a la selección de Alemania.

Nagelsmann sería un nombramiento relativamente joven para un club que busca tanto una visión a largo plazo como una mejora inmediata.

Su etapa como seleccionador terminó con la eliminación de Alemania en el Mundial de 2026. Informes sugieren ahora que está listo para regresar al fútbol de clubes. Al estar libre, las negociaciones por su fichaje podrían ser sencillas.

Sin embargo, un posible traspaso al United seguiría dependiendo de las prioridades del club, su propio interés y el acuerdo sobre el rol.

El planteamiento táctico de Nagelsmann podría ayudar al United a establecer una identidad de juego más clara, pero un cambio de sistema importante en medio de una temporada difícil conlleva riesgos. Los jugadores necesitarían adaptarse a nuevas responsabilidades, y los resultados podrían no mejorar de inmediato.

El club debe decidir si necesita un proyecto táctico a largo plazo o un entrenador cuya prioridad sea restaurar la confianza y sumar puntos.

Las cuotas sugieren que el alemán va por detrás de Howe pero por delante de Conte en esta carrera. Eso lo convierte en una opción para quienes creen que el United priorizará el desarrollo táctico frente a un nombramiento más convencional orientado a la estabilidad. Sin embargo, la indecisión de la jerarquía lo convierte en la opción más especulativa.

En conjunto, Howe parece ofrecer la vía más clara hacia un nombramiento familiar dentro de la Premier League, mientras que Nagelsmann y Conte representan enfoques alternativos.

La decisión del United dependerá no solo del resultado de Carrick ante el Chelsea, sino también de la dirección futbolística que prefiera la jerarquía y de las condiciones que cada candidato esté dispuesto a aceptar.

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