Inglaterra venció a los campeones del mundo en Madrid para liderar el Grupo 3 y llega a la fase eliminatoria de la Liga de Naciones con la etiqueta de favorita.

Mercado - Ganador Liga de Naciones 2026/27 Cuota ⭐ Inglaterra 4.00 Francia 4.50 España 4.50 Alemania 6.50

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Inglaterra: ¿pueden los Tres Leones mantener esta forma hasta el título?

El equipo de Thomas Tuchel puso fin a la racha de 43 partidos invicta de España con una victoria por 3-2 en Madrid en la sexta jornada. Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White pusieron a Inglaterra tres goles por delante antes de que la expulsión de Elliot Anderson metiera de nuevo a España en el partido.

Mikel Oyarzabal transformó un penal antes de que Nico Williams ampliara la ventaja de los locales. Inglaterra logró resistir, algo que no consiguió en su semifinal del Mundial ante Argentina.

Ese resultado situó a Inglaterra por encima de España y Francia como la principal favorita de las casas de apuestas para ganar la Liga de Naciones 2026/27. Mejor aún, el sorteo de cuartos de final les ha resultado favorable. El equipo de Tuchel se medirá a Noruega en una eliminatoria a doble partido en marzo.

Inglaterra venció a los noruegos por 2-1 en Miami durante el Mundial. Jude Bellingham marcó dos goles para completar la remontada. El ganador se enfrentará a Alemania o Bélgica en semifinales. Conseguir los derechos de organización de la fase final también les daría ventaja de localía, lo que podría recortar aún más sus cuotas.

La forma respalda este análisis. Inglaterra ha perdido solo dos de sus últimos 16 partidos, amistosos incluidos. Incluso en su derrota inicial en la Liga de Naciones ante España en Wembley, el conjunto de Tuchel demostró que podía competir con los campeones del mundo.

La principal preocupación es Kane, que probablemente se perderá toda la eliminatoria ante Noruega por lesión. Sin embargo, el máximo goleador histórico de Inglaterra debería estar en forma en junio para los dos últimos partidos potenciales. Con un camino favorable, buena forma reciente y la posible ventaja de localía, Inglaterra ofrece el mejor valor entre los principales candidatos dentro de las cuotas Liga de Naciones. Merece la pena apostar por ellos a una probabilidad implícita del 25 %.

Inglaterra lidera la Liga A en goles esperados (16.6) y ha generado más ocasiones claras (30) que cualquier otra selección del torneo. También tiene, junto a otra selección, el mayor número de porterías a cero (3) hasta ahora en la competición.

Francia: ¿puede Zidane sacar el máximo rendimiento a esta plantilla?

Francia terminó líder de su grupo por el margen más estrecho posible. La derrota ante Italia en la quinta jornada ha generado nuevas dudas sobre si el nuevo seleccionador, Zinedine Zidane, es capaz de sacar el máximo partido a este grupo de jugadores.

Les Bleus han dominado la posesión, con un promedio del 64 %. Sin embargo, han generado solo 10,5 goles esperados (xG), la octava mejor cifra de la competición. También han sumado 279 toques en el área rival, 44 más que Alemania, segunda en esa estadística con 235.

La ausencia de Kylian Mbappé por lesión en un par de partidos explica parte de ese dato. La baja de larga duración de Desire Doué agrava los problemas de Zidane.

Los números defensivos tampoco son más convincentes. Francia ha mantenido solo dos porterías a cero, pese a encajar en promedio un gol por partido. Entre los ocho cuartofinalistas, solo Portugal (+1,1) tiene una peor diferencia de xG.

El sorteo tampoco ayuda. Francia se enfrenta a España en marzo, selección que la venció 2-0 en los cuartos de final del Mundial. Ese difícil cruce es la principal razón por la que su cuota en el mercado de ganador ha subido en las últimas semanas.

No se puede dudar del talento de esta plantilla, y la disponibilidad de Mbappé podría cambiar el panorama rápidamente. Aun así, mucha posesión sin profundidad, una defensa permeable y un cruce de cuartos durísimo forman una combinación difícil de confiar.

Con una probabilidad implícita actual del 22,22 %, preferimos mirar hacia otro lado en el mercado de ganador de la Liga de Naciones, al menos por el momento.

España: ¿merecen los campeones del mundo esta cuota?

Al igual que con Francia, un sorteo complicado es la principal razón por la que España ya no es la favorita de las casas de apuestas. La Roja se mide a Les Bleus en marzo. La vuelta también se disputará en Francia, lo que podría ser clave según el resultado de la ida. Es un obstáculo considerable antes de siquiera pensar en semifinales.

Su historial sigue siendo asombroso. España encadenó 43 partidos sin perder, amistosos incluidos, antes de caer ante Inglaterra en Madrid. Sin embargo, estuvo muy cerca de perder antes en la fase de grupos. En su victoria por 3-2 en Wembley en la primera jornada, Kane falló un penal cuando Inglaterra ganaba 2-1, un error costoso que terminó siendo decisivo.

Los números defensivos son la verdadera preocupación, al menos sobre el papel. España ganó el Mundial manteniendo siete porterías a cero y encajando solo un gol. En esta Liga de Naciones ha mantenido solo una portería a cero y ha encajado ocho goles. Es una caída considerable respecto al nivel que la llevó al título mundial.

Aun así, La Roja tiene el mejor registro de xG en contra (6,9) de la Liga A. Es, además, la segunda selección con más goles anotados por partido (2,7), solo por detrás de Inglaterra. Sobre el papel, sigue siendo el mejor equipo de la competición, y a nadie sorprendería verla levantar el trofeo.

No obstante, teniendo en cuenta el difícil sorteo, el declive defensivo y la reciente derrota ante Inglaterra, la cuota actual ofrece poco valor. Quizá sea más prudente esperar y seguir la evolución de España, al menos hasta después de la ida.

Alemania: ¿son las outsiders más interesantes?

Alemania está ganando fuerza en el mercado de ganador de la Liga de Naciones. Cuenta con el mejor registro defensivo de la competición, con solo tres goles encajados. Su derrota por 1-0 en casa ante Grecia fue inmerecida. Los griegos marcaron con su único remate al arco, mientras Alemania bombardeó la portería rival con 16 intentos.

Jurgen Klopp está empezando a moldear una selección a su estilo. La declaración de intenciones más clara fue el 5-0 ante Países Bajos. Alemania ha perdido solo dos de sus últimos 19 partidos en todas las competiciones.

También encabeza la Liga A en posesión media en la Liga de Naciones (67 %) y ocupa la cuarta posición en xG (12,9) y en ocasiones claras falladas (15) en seis partidos. Esa falta de puntería es el único área clara de mejora. Y precisamente por eso, sus resultados podrían ser aún mejores.

Su camino en la fase eliminatoria también es alentador. Un cuarto de final ante Bélgica es un cruce muy favorable, y en semifinales le espera el ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Alemania todavía no parece tan fuerte como los Tres Leones, pero, con unos meses de trabajo, este joven equipo solo puede mejorar bajo las órdenes de Klopp. La mejor defensa de la competición, un entrenador de primer nivel y un sorteo favorable la convierten en una cuota tentadora, tanto a ganador como each-way. De las cuatro selecciones, Alemania sería nuestra opción preferida junto a Inglaterra, sobre todo teniendo en cuenta su probabilidad implícita del 15,39 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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