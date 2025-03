¿Está condenado el Valladolid de Ronaldo? Claves para apostar

Real Valladolid vs Las Palmas

El Real Valladolid enfrenta el momento más complicado de la temporada. Nuestros expertos analizan las claves de su desastre y cómo apostar

El Real Valladolid, propiedad de la leyenda brasileña Ronaldo, solo ha ganado cuatro partidos en toda la temporada, y las cosas no están mejorando. Actualmente, el equipo pucelano está a ocho puntos de la salvación, con una diferencia de goles terrible. Las próximas semanas podrían definir definitivamente su destino.

Los próximos dos partidos del Valladolid

Cuotas

Valladolid vs Las Palmas: Gana Las Palmas ⭐ 2.50 en Betano

Valencia vs Valladolid: Gana Valencia con portería a cero ⭐ 1.94 en Betano

¿Las esperanzas de supervivencia del Valladolid se han desvanecido?

Es seguro decir que la temporada del Valladolid no ha ido como se planeaba. Al llegar a la Jornada 26, están en el fondo de la tabla de LaLiga con menos victorias, menos goles y una horrenda diferencia de goles de -43. No es sorprendente que ahora los tenga Betano en 1.01 para descender..

Hubo breves signos de esperanza en diciembre y enero, con victorias ajustadas sobre el Valencia y el Real Betis. Sin embargo, desde entonces han perdido los seis partidos que siguieron y han encajado 22 goles en el camino. Esto los ha dejado a ocho puntos del puesto 17 debido a los increíbles 59 goles que han concedido.

Con 39 puntos en juego, matemáticamente todavía están en la carrera por la permanencia, pero solo un cambio completo podría cambiar su suerte. Aunque no descenderán en marzo, los próximos partidos podrían ser determinantes. Primero están Las Palmas (17º), seguido por el Valencia (18º); una derrota en esos dos partidos podría ser el golpe final.

El equipo de Álvaro Rubio ha tenido el peor rendimiento en los últimos cinco, diez y quince partidos. Con 16 goles en sus 25 partidos hasta ahora, y sus máximos goleadores con solo tres goles en la liga, es difícil ver una salida. Ni siquiera es que estén rindiendo por debajo de lo esperado; su xG de 0.96 por 90 minutos cuenta la historia de su temporada. Este dato es clave para las apuestas Valladolid

¿Dónde están los goles?

El fútbol se reduce a dos factores clave: marcar goles y no recibirlos, pero los Blanquivioletas no han sido buenos en ninguno de los dos. El hecho de que dos de sus goleadores más probables en casa sean Raúl Moro y Selim Amallah con 4.20 y 4.00 en las apuestas Valladolid dice mucho. No está claro de dónde vendrán sus goles.

Los dos próximos partidos contra Las Palmas y Valencia son cruciales, y una victoria podría verlos cerrar la brecha a solo dos puntos si las cosas van a su favor. Los primeros han perdido sus últimos cuatro y también están en muchos problemas, pero al menos pueden marcar. Los Amarillos han anotado en seis de sus últimos siete, aunque no han ganado ninguno. Estarán confiados en sus posibilidades en el Estadio José Zorrilla.

El partido contra el Valencia es aún más difícil, porque Mestalla se ha convertido en un lugar complicado de visitar desde el nombramiento de Carlos Corberán. Solo el Real Madrid y el Atlético de Madrid han logrado vencer a Los Che en su propia casa en 2025 en LaLiga, y el Valladolid no suele ganar fuera.

Hay que remontarse a octubre para encontrar su única victoria fuera de casa en la liga esta temporada, con las otras 12 resultando en derrotas. No han logrado marcar en 11 de sus partidos hasta ahora, por lo que su probabilidad de victoria contra Las Palmas, que está en mala forma, es solo del 32%.

En este momento, es difícil ver algún resultado positivo para el club de Ronaldo. No pueden marcar, no pueden mantener su portería a cero y no pueden ganar.