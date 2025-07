Cuotas a ganador de la Copa Mundial de Clubes: el gran tapado

La Copa Mundial de Clubes 2025 ha llegado a la fase de cuartos de final, y la eliminación del Manchester City posiciona al Chelsea como una opción de valor.

La inesperada eliminación del Manchester City en la Copa Mundial de Clubes le ha dado al Chelsea una ventaja, pero ¿todavía hay valor en apostar por ellos?

Tras un sorprendente resultado en los octavos de final, las probabilidades del Chelsea se han acortado en el mercado de ganador absoluto de la Copa Mundial de Clubes.

Ganador de la Copa Mundial de Clubes

Equipos Cuotas ⭐ PSG 3.70 Real Madrid 3.90 Chelsea 5.60 Bayern Munich 7.00

Cuotas cortesía de Betsson. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

Cinco de los últimos ocho son de Europa

Los favoritos para el título de la Copa Mundial de Clubes siguen siendo los equipos europeos. La mayoría de las casas de apuestas ofrecen las cuotas más bajas para ellos.

Como de costumbre, PSG, Real Madrid y Bayern Múnich lideran el camino. Sin embargo,el Chelsea ha ascendido entre los favoritos porque está en el lado 'más fácil' del sorteo de eliminación directa.

PSG

Estar en el lado más complicado del sorteo no desanimará demasiado al campeón de Europa. No obstante, el Bayern en los cuartos de final no lo pondrá fácil.

Mostraron su gran forma en los octavos al vencer al Inter Miami 4-0. Anotaron los cuatro goles antes del descanso, demostrando lo prolíficos que pueden ser en un corto período.

Lograron ese resultado sin su estrella Ousmane Dembélé. Sin embargo, los parisinos son aún más fuertes ahora que el líder francés está de vuelta. Esto los convierte en un rival muy sólido, posiblemente el más fuerte del torneo. Aun así, no hay mucho valor en apostar por ellos, como ha sido el caso durante todo el torneo.

Real Madrid

Aunque el Madrid está en el mismo lado del sorteo que PSG y Bayern, no se enfrentarán a ninguno de ellos hasta las semifinales. Se miden a otro gigante europeo, el Borussia Dortmund, en los cuartos de final. Sin embargo, entrarán a ese partido con confianza, habiendo vencido a la Juventus en los octavos.

El Madrid parece haber ganado impulso en el momento adecuado bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso, ya que han asegurado tres victorias consecutivas. Al igual que el PSG, probablemente no sean la mejor opción de valor en este momento, además se avecinan unos cruces intensos.

Chelsea

Sugerimos apostar por el Chelsea después de la última ronda debido a su camino más fácil hacia la final. De hecho, sus cuotas han disminuido a más de la mitad desde entonces.

Tras vencer al Benfica en los octavos y con la sorprendente eliminación del Manchester City, los Blues son ahora fuertes favoritos para llegar a la final.

Se enfrentarán al Palmeiras en los cuartos de final, y jugarán contra Fluminense o Al Hilal en las semifinales, siempre que ganen ese partido. En teoría, el Chelsea debería vencer a cada uno de ellos. Por lo tanto, hay valor en apostar por los Blues, ya que todavía no son los favoritos.

Bayern Múnich

El Bayern probablemente esté frustrado ya que están en el lado más difícil del sorteo. Todo habría cambiado sumando solo un punto en la tercera jornada para asegurar el primer puesto. Como resultado, sus probabilidades han caído enormemente, a pesar de haber derrotado al Flamengo 4-2 en los octavos.

Esto se debe principalmente a que jugarán el partido de cuartos contra el PSG, y probablemente las semifinales con el Real Madrid si ganan. Dicho esto, hemos visto que el PSG puede ser derrotado en este torneo, lo que hace que las altas del Bayern parezcan bastante atractivas.

Chelsea tiene todo el valor absoluto

Derrotar a cualquiera de los cuatro favoritos para ganar este torneo será una tarea difícil para cualquier equipo. Sin embargo, el sorteo de eliminación ha facilitado un poco las cosas para el Chelsea.

Desde que el Manchester City fue eliminado, el camino de los Blues hacia la final no podría ser mejor. Irónicamente, haber terminado en segundo lugar en el Grupo D resultó ser una bendición para ellos.

La inesperada eliminación del Manchester City ha hecho que el Chelsea sea el gran favorito para llegar a la final desde ese lado del sorteo. A pesar de su gran trayectoria hacia la final, sorprende que los operadores los sitúen solo como los terceros favoritos en general.

Por lo tanto, este es el mejor momento para respaldar a los Blues. Lo aconsejamos después de las fases de grupos cuando estaban valorados en cifras dobles, y su precio ha disminuido significativamente desde entonces.

Sin embargo, es probable que su precio se reduzca a la mitad nuevamente. Sobre todo si llegan a las semifinales y el Real Madrid cae en el otro lado del sorteo junto con el PSG o el Bayern.

Si el Real Madrid y el PSG caen, el Chelsea tendrá aún más opciones de convertirse en el favorito. Por eso, esta es casi con certeza la última oportunidad de obtener un verdadero valor de los Blues.