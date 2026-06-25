Panamá vs Inglaterra Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 27/06/26

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Mejores apuestas Panamá vs Inglaterra

Más de 10.5 córners ⭐ @ 2.555 en 1xBet

Marcus Rashford anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.105 en 1xBet

Ambos equipos anotarán: No y Más de 2.5 goles totales ⭐ @ 3.555 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Panamá 0-3 Inglaterra

Panamá 0-3 Inglaterra Pronóstico de goleadores: Inglaterra: Marcus Rashford, Harry Kane, Declan Rice

La segunda aventura mundialista de Panamá llegó a su fin de forma prematura tras caer por 1-0 ante Croacia, lo que certificó su eliminación. Los Canaleros jugaron de tú a tú contra los subcampeones de 2018 en la primera parte, manteniéndolos a raya sin goles, antes de que Ante Budimir viera puerta tras el descanso.

Los de Thomas Christiansen forman parte de las cinco selecciones que ya se han despedido matemáticamente de este Mundial. Junto a Turquía y Haití, son uno de los tres combinados que todavía no han conseguido celebrar un gol en lo que va de edición.

Mientras que los centroamericanos juegan simplemente por el orgullo, este encuentro se presenta como la oportunidad perfecta para que Inglaterra gane un impulso crucial de cara a las eliminatorias directas. Los Three Lions pasaron por encima de Croacia (3-0) en su estreno, antes de que Ghana les rascara un empate sin goles muy táctico en Boston.

Inglaterra y Ghana lideran el Grupo L empatadas a cuatro puntos. El equipo de Thomas Tuchel se asegurará la primera plaza si consigue la victoria gracias a su mejor diferencia de goles. Además, sobre el papel, tienen el compromiso más asequible de los dos partidos de esta última jornada.

Inglaterra ya goleó a Panamá por 6-1 en la fase de grupos del Mundial 2018, en una tarde mágica con un hat-trick de Harry Kane. Aunque el conjunto panameño mejoró notablemente en estos últimos ocho años, el guion apunta a repetirse con unos Three Lions hambrientos de liderato.

Alineaciones Probables Panamá vs Inglaterra

Posible alineación de Panamá:

Mosquera, Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman, Martínez, Harvey, Bárcenas, Rodríguez, Nelson.

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, James, Konsa, Guéhi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Rashford, Bellingham, Kane.

Las mejores apuestas Panamá vs Inglaterra

1er Pronóstico Panamá vs Inglaterra: Más de 10.5 córners @ 2.555 en 1xBet

Dos estilos ofensivos que prometen muchos saques de esquina

A pesar de estar encuadrada en un grupo de máxima exigencia, Panamá ha competido a un nivel mucho más alto de lo que muchos pronosticaban. Sus derrotas consecutivas por la mínima (1-0) ante Ghana y Croacia demuestran que tienen la disciplina defensiva necesaria para plantarle cara a rivales de élite.

De hecho, en su debut generaron más peligro e intentos a puerta que Ghana. Frente a Croacia firmaron ocho remates totales por seis de los europeos y forzaron siete de los nueve córners totales del partido, lo que deja claro su fútbol vertical y directo.

Por su parte, Inglaterra tiene una propuesta igual de alegre, vertical y volcada al ataque. Sus dos primeros partidos dejaron una renta de 21 saques de esquina en total, de los cuales 17 fueron a favor de los británicos. Sin ir más lejos, botaron 9 córners contra Ghana. El sistema de Tuchel asfixia a sus rivales y los obliga a achicar agua, especialmente por las bandas.

Con Panamá eliminada y con ganas de despedirse con la cabeza alta, e Inglaterra muy motivada para amarrar la primera plaza, todo apunta a un duelo con mucho juego exterior. Hay un valor tremendo en esa cuota si apuestas por que se superan los 10.5 córners.

2ºPronóstico Panamá vs Inglaterra: Marcus Rashford anotará en cualquier momento @ 2.105 en 1xBet

Rashford tira la puerta abajo para ser titular

El arsenal ofensivo de Inglaterra asusta a cualquiera: desde Harry Kane y Morgan Rogers hasta Anthony Gordon y Bukayo Saka. Sin embargo, Marcus Rashford sigue demostrando ser una de las piezas más desequilibrantes de la plantilla, a pesar de no haber salido de inicio en ninguna de las dos primeras jornadas.

La apuesta de Tuchel por dar entrada al delantero en los últimos 20 minutos ante Croacia dio sus frutos de inmediato. El atacante del Barcelona controló un pase milimétrico de Saka y mandó el balón al fondo de la red para firmar su cuarto gol en una Copa del Mundo, igualando a leyendas como Michael Owen y Bobby Charlton en la lista histórica de Inglaterra. Ya se encuentra a un solo tanto del héroe de 1966, Geoff Hurst.

Contra Ghana, Rashford volvió a saltar al césped en el tramo final, aunque esta vez no pudo romper el cerrojo defensivo en un partido que acabó en tablas. Por estado de forma, el ariete reclama a gritos algo más que simples minutos de refresco.

El choque ante Panamá se presenta como el escenario ideal para que Tuchel le conceda su primera titularidad en un Mundial desde que firmara aquel doblete frente a Gales en 2022.

3er Pronóstico Panamá vs Inglaterra: Ambos equipos anotarán: No y Más de 2.5 goles totales @ 3.555 en 1xBet

Los "Three Lions" cerrarán el liderato por todo lo alto

Puede que Panamá no sea el equipo más vistoso del torneo, pero ha sabido mantenerse vivo en los partidos evitando goleadas sonrojantes. El bloque de Thomas Christiansen no ha marcado en ninguno de sus dos compromisos, pero solo ha encajado dos goles en total.

Ninguno de sus últimos tres partidos internacionales ha superado la línea de los 2.5 goles totales. No obstante, ahora se miden a una selección inglesa que saldrá con el cuchillo entre los dientes para amarrar la primera plaza del Grupo L y, de paso, mejorar su diferencia de goles antes de afrontar los dieciseisavos de final.

Los ingleses han dejado su portería a cero en tres de sus últimos cuatro partidos. Además, en cuatro de sus cinco citas más recientes, al menos uno de los dos equipos se quedó sin marcar. El cuadro de Tuchel es letal cuando encuentra espacios para salir a la contra tras replegarse y absorber la presión rival.

Inglaterra ya se impuso cómodamente a Panamá por 6-1 en la fase de grupos de 2018, en un partido donde marcaron John Stones, Harry Kane y Jesse Lingard. Para este duelo esperamos un guion similar en cuanto a superioridad, pero con la portería británica imbatida, logrando una victoria contundente para certificar el liderato del Grupo L.