Bukayo Saka ya ha superado el estatus de "joven estrella": el héroe de la Eurocopa 2024 va camino de convertirse en el mejor extremo de la historia de Inglaterra

El número 7 de Southgate ya es el jugador más querido del equipo y tiene todo lo que se necesita para ser uno de los mejores de todos los tiempos.

En cuanto Luke Shaw escuchó la pregunta, inmediatamente comenzó a escribir su respuesta con una gran sonrisa en su rostro. Sky Sports le había preguntado a quién esperaba ver con más ganas cada vez que iba a jugar con Inglaterra y no dudó en escribir a Bukayo Saka, refiriéndose a él cariñosamente como 'Saks'.

"Si le hicieras esa pregunta a todos los ingleses, dirían lo mismo. Es el mejor chico del mundo. Lo amo, tuve que elegirlo", explicó Shaw. "Hace sonreír a todos, hace felices a todos. Es divertido, todo en él, es brillante. Sus padres han hecho un muy buen trabajo criando a alguien así. Honestamente, es una de las mejores personas del fútbol".

Esta amistad se remonta a cuando el joven del Arsenal se unió por primera vez al equipo en 2020, y en la última Eurocopa le declaró su amor. Hablando con el equipo de medios interno de Inglaterra, Shaw explicó que veía a Saka como un miembro de la familia.

"Me encantaría que fuera mi hijo. Lo amo así. Me encantaría que fuera mi hermano. Es tan genial, es tan divertido", dijo. "Hace reír a todos, y no lo dice en serio. No es una persona ruidosa, pero su forma de ser y su forma de hablar son muy divertidas. Es bueno tener a alguien así en el campamento y hace reír a todos. Todos lo amamos y apreciamos su forma de ser".

La simpatía de Saka creció aún más con el lanzamiento del documental 'All or Nothing: Arsenal', y desde hace tiempo es un jugador que incluso los seguidores rivales pueden simpatizar. Ahora, después de rescatar a Inglaterra de una derrota segura contra Suiza con un gol impresionante y luego exorcizar sus demonios en la tanda de penaltis para ayudar a enviarlos a las semifinales de la Eurocopa 2024, se ha convertido en el favorito de la nación, un tipo muy agradable y un futbolista increíble.