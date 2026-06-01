Maldives Overview

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Marcus Rashford Barcelona 2025-26

Selon les dernières rumeurs, Arsenal s’apprêterait à lancer une offre inattendue pour recruter Marcus Rashford

Arsenal s’apprêterait à lancer une offre retentissante pour Marcus Rashford, alors que Mikel Arteta cherche à renouveler son effectif offensif cet été. L’attaquant de Manchester United a connu un prêt fructueux à Barcelone, mais les contraintes financières en Catalogne pourraient lui ouvrir les portes d’un retour en Premier League sous le maillot des Gunners.

MercatoM. Rashford
Manchester United v Nottingham Forest - Premier League

Selon les dernières informations, Manchester United aurait « accéléré les négociations » pour finaliser le transfert de sa cible estimée à 38 millions de livres sterling

Selon les dernières informations, Manchester United aurait intensifié ses démarches pour recruter le milieu de terrain de West Ham United, Mateus Fernandes, afin de renforcer son entrejeu durant le mercato estival. Les Red Devils sont en pole position dans une course serrée pour s’attacher les services de ce joueur de 21 ans, lequel devrait quitter le London Stadium après une saison compliquée pour les Hammers.

M. FernandesPremier League
Hojlund Napoli Udinese Serie A

Hojlund ne supporte plus les moqueries de McTominay au sujet de son coup du foulard

Scott McTominay a révélé qu’il ne faisait preuve d’aucune pitié envers son coéquipier du Napoli, Rasmus Hojlund, après le parcours spectaculaire de l’Écosse vers la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain, devenu une véritable icône en Italie, a admis que Billy Gilmour et lui n’avaient cessé de rappeler à l’attaquant danois le spectaculaire coup de pied retourné qui avait contribué à sceller la qualification de l’Écosse aux dépens du Danemark.

S. McTominayR. Hoejlund
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