Maldives Overview

Hojlund ne supporte plus les moqueries de McTominay au sujet de son coup du foulard

Scott McTominay a révélé qu’il ne faisait preuve d’aucune pitié envers son coéquipier du Napoli, Rasmus Hojlund, après le parcours spectaculaire de l’Écosse vers la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain, devenu une véritable icône en Italie, a admis que Billy Gilmour et lui n’avaient cessé de rappeler à l’attaquant danois le spectaculaire coup de pied retourné qui avait contribué à sceller la qualification de l’Écosse aux dépens du Danemark.