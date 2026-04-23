مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 24 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة دوري روشن عبر تطبيق "ثمانية"، ومشاهدة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

كما أنّ مباريات الدوري الألماني منقولة عبر تطبيق MBC شاهد.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 "24-04-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال بيتيس - ريال مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نابولي - كريمونيسي21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tvغازي العمري

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سندرلاند - نوتينجهام فورست22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2عبدالله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بريست - لانس21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORT 3نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
لايبزيج - يونيون برلين21:30 السعودية، 22:30 الإماراتMBC شاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الفتح - الخليج18:45 السعودية، 19:45 الإماراتثمانية
الحزم - الرياض19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانية

الدوري المصري - الجولة 6 مجموعة الهبوط

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البنك الأهلي - زد17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتON Sport 1بلال علام
فاركو - الجونة17:00 مصر والسعودية، 18:00 الإماراتOn Sport Maxطارق الأدور
الإسماعيلي - مودرن سبورت20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإماراتON Sport 1مؤمن حسن
طلائع الجيش - كهرباء الإسماعيلية20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإماراتOn Sport Maxطارق حسن

