VSG Altglienicke Overview

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Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2025

« Messi ne perturbe pas ses coéquipiers » - CR7, « un accident en puissance »

John Barnes, figure emblématique du football anglais, estime que l’attitude de Cristiano Ronaldo pourrait faire dérailler le Portugal en phase à élimination directe de la Coupe du monde, qualifiant la situation d’« accident en puissance ». À l’inverse, il salue l’humilité de Lionel Messi, soulignant que le capitaine argentin soudé ses coéquipiers, contrairement à Ronaldo, source de tension dès que les choses ne se passent pas comme il le souhaite.

L. MessiC. Ronaldo
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Standings

Oberliga crestOberliga

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
6Tolima crestTolima1987427171031
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7Santa Fe crestSanta Fe197842922729
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8Internacional de Bogota crestInternacional de Bogota197752626028
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9Deportivo Cali crestDeportivo Cali197662016427
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10Millonarios crestMillonarios197573123826
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