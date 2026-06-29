VSG Altglienicke Overview

« Messi ne perturbe pas ses coéquipiers » - CR7, « un accident en puissance »

John Barnes, figure emblématique du football anglais, estime que l’attitude de Cristiano Ronaldo pourrait faire dérailler le Portugal en phase à élimination directe de la Coupe du monde, qualifiant la situation d’« accident en puissance ». À l’inverse, il salue l’humilité de Lionel Messi, soulignant que le capitaine argentin soudé ses coéquipiers, contrairement à Ronaldo, source de tension dès que les choses ne se passent pas comme il le souhaite.