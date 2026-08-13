Al-Seeb Overview

La légende nigériane Jay-Jay Okocha s’est exprimée sur l’éternel débat du GOAT en choisissant Lionel Messi plutôt que Cristiano Ronaldo. L’ancien meneur de jeu a mis en avant une différence fondamentale de style, décrivant l’icône argentine comme un génie naturel.
Al-Hilal a inclus le défenseur Joao Cancelo dans son effectif pour la nouvelle saison tandis que les négociations avec Barcelone se poursuivent. Le club saoudien lui a attribué le numéro 20 alors que les discussions autour d’un transfert définitif piétinent.