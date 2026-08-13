Al-Seeb Overview

Al-Hilal enregistre Joao Cancelo au milieu des discussions sur son transfert à Barcelone

Al-Hilal a inclus le défenseur Joao Cancelo dans son effectif pour la nouvelle saison tandis que les négociations avec Barcelone se poursuivent. Le club saoudien lui a attribué le numéro 20 alors que les discussions autour d’un transfert définitif piétinent.