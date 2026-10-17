AFC Rushden & Diamonds Overview

Nicolas Jackson, Aston Villa'nın çarpıcı galibiyetinin ardından Unai Emery'yi övdü

Nicolas Jackson, cumartesi günü attığı iki golle Aston Villa’nın Manchester City’yi 2-1 mağlup etmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Forvet, City’nin Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcına son veren ve Villa’ya bu sezon ligdeki ilk iç saha galibiyetini getiren sonucun ardından Unai Emery’yi, takım arkadaşlarını ve taraftarları övdü.