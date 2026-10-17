Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

alt
AFC Rushden & Diamonds

AFC Rushden & Diamonds Overview

Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27

Emery: Jackson bir ragbi oyuncusu gibi şut çekiyordu

Aston Villa'nın etkili bir performansla Manchester City'nin Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcına son vermesinin ardından Unai Emery sevincini gizleyemedi. Villa teknik direktörü, Midlands'de duygusal anlara sahne olan öğleden sonra attığı iki golle galibiyette belirleyici rol oynayan Nicolas Jackson'ı özellikle övdü.

Aston Villa - M.CityAston Villa
More
October 2026
FA Cup Qualification
AFC Rushden & Diamonds badge
AFC Rushden & Diamonds
RUS
2
Morecambe badge
Morecambe
MOR
1
FT
November 2026
FA Cup
Burton Albion badge
Burton Albion
BUR
AFC Rushden & Diamonds badge
AFC Rushden & Diamonds
RUS
More

Standings

National League Amateur crestNational League Amateur

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1M.City crestM.City87012091121
L
W
W
W
W
2Arsenal crestArsenal8701135821
W
W
W
L
W
3Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion85122371616
L
W
W
W
W
4Liverpool crestLiverpool8431118315
W
W
L
W
D
5Chelsea crestChelsea84131715213
L
W
W
L
D
More

Scommesse in primo piano

Napoli - Roma: quote e pronostici per la sfida in Serie A
See more betting articles
Goal.com
Copyright © 2026 Goal All rights reserved. The information contained in Goal may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal