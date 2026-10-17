AFC Rushden & Diamonds Overview

Enzo Maresca, Manchester City'nin Aston Villa karşısında orta sahada zorlanmasının ardından devre arasında yaptığı sert oyuncu değişikliklerini savundu. Teknik direktör, City erken dakikalarda geriye düşmesinin ardından Ayyoub Bouaddi yerine Phil Foden'ı oyuna alma kararının taktik gerekçesini açıkladı.
Aston Villa'nın etkili bir performansla Manchester City'nin Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcına son vermesinin ardından Unai Emery sevincini gizleyemedi. Villa teknik direktörü, Midlands'de duygusal anlara sahne olan öğleden sonra attığı iki golle galibiyette belirleyici rol oynayan Nicolas Jackson'ı özellikle övdü.
Nicolas Jackson, cumartesi günü attığı iki golle Aston Villa’nın Manchester City’yi 2-1 mağlup etmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Forvet, City’nin Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcına son veren ve Villa’ya bu sezon ligdeki ilk iç saha galibiyetini getiren sonucun ardından Unai Emery’yi, takım arkadaşlarını ve taraftarları övdü.