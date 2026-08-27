Mjaellby Overview

Barcola puede convertirse en una estrella mundial si deja el PSG por el Liverpool

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres de primer nivel protagonizando traspasos millonarios antes del cierre de mercado del 1 de septiembre.