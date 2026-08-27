Mjaellby Overview

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Bradley Barcola Liverpool GFX

Barcola puede convertirse en una estrella mundial si deja el PSG por el Liverpool

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres de primer nivel protagonizando traspasos millonarios antes del cierre de mercado del 1 de septiembre.

OpinionLiverpool
Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27

Parker insta al Manchester United a fichar a la estrella del West Ham para resolver el problema del lateral izquierdo

El exdefensa del Manchester United Paul Parker ha señalado a la estrella del West Ham United El Hadji Malick Diouf como la solución ideal para la crisis persistente en el lateral izquierdo en Old Trafford. Tras un decepcionante inicio de la nueva temporada de la Premier League, el Manchester United está bajo presión para reforzar sus opciones defensivas antes de que se cierre bruscamente el mercado de fichajes de verano.

Manchester UnitedM. Diouf
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