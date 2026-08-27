Mjaellby Overview

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que más esperan, y no solo porque cada cuatro años esté marcado por un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo muy movido, con algunos nombres de primer nivel protagonizando traspasos millonarios antes del cierre de mercado del 1 de septiembre.
El exdefensa del Manchester United Paul Parker ha señalado a la estrella del West Ham United El Hadji Malick Diouf como la solución ideal para la crisis persistente en el lateral izquierdo en Old Trafford. Tras un decepcionante inicio de la nueva temporada de la Premier League, el Manchester United está bajo presión para reforzar sus opciones defensivas antes de que se cierre bruscamente el mercado de fichajes de verano.
Jarrod Bowen sorprendió a muchos al comprometer su futuro con el West Ham tras su descenso de la Premier League. ¿Influyó en esa decisión el deseo de mantener contentos a su mujer Dani y a su suegro Danny Dyer? El exjugador de los Hammers Ray Houghton ha respondido a esa pregunta para GOAL, mientras el internacional inglés ha evitado toda especulación sobre un traspaso.