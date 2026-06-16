FC Halifax Town Overview

FC Halifax Town

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Leeds United v Manchester United - Premier League

Amorim kembali setelah kegagalan di Man Utd! AC Milan menunjuk pelatih asal Portugal

Ruben Amorim secara resmi kembali ke dunia kepelatihan setelah masa jabatannya yang mengecewakan di Manchester United. AC Milan telah mengonfirmasi penunjukan pelatih asal Portugal tersebut sebagai pelatih kepala baru mereka, dengan tugas memimpin skuad yang diperkuat bintang timnas AS, Christian Pulisic. Klub ini akan berlaga di Liga Europa musim depan, dan berharap kedatangannya dapat membawa identitas taktis yang baru.

R. AmorimSerie A
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Standings

Besta deildin crestBesta deildin

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Vikingur Reykjavik crestVikingur Reykjavik109103462828
W
W
W
W
W
2KR Reykjavik crestKR Reykjavik1081138231525
W
W
L
D
W
3Fram Reykjavik crestFram Reykjavik1072129191023
W
W
W
D
W
4Breidablik crestBreidablik94322215715
L
W
L
D
W
5Valur crestValur105051922-315
L
L
W
W
L
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