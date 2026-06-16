FC Halifax Town Overview

Amorim kembali setelah kegagalan di Man Utd! AC Milan menunjuk pelatih asal Portugal

Ruben Amorim secara resmi kembali ke dunia kepelatihan setelah masa jabatannya yang mengecewakan di Manchester United. AC Milan telah mengonfirmasi penunjukan pelatih asal Portugal tersebut sebagai pelatih kepala baru mereka, dengan tugas memimpin skuad yang diperkuat bintang timnas AS, Christian Pulisic. Klub ini akan berlaga di Liga Europa musim depan, dan berharap kedatangannya dapat membawa identitas taktis yang baru.