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FC Halifax Town

FC Halifax Town Overview

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Millwall dan Wrexham mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum setelah kartu merah yang diterima Southampton, seiring berlanjutnya dampak skandal Spygate

Dampak dari pengusiran mengejutkan Southampton dari final play-off Championship semakin memanas seiring klub-klub pesaing mempertimbangkan langkah hukum yang dapat diambil. Baik Millwall maupun Wrexham dilaporkan sedang menjajaki tuntutan ganti rugi menyusul skandal 'Spygate' yang telah membuat kasta kedua sepak bola Inggris berada dalam kekacauan total.

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Standings

الرابطة الجزائرية ما بين الجهات لكرة القدم crestالرابطة الجزائرية ما بين الجهات لكرة القدم

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
8Génova crestGénova00000000
9Inter Milán crestInter Milán00000000
10Juventus crestJuventus00000000
11Lazio crestLazio00000000
12Lecce crestLecce00000000
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