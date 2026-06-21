FC Halifax Town Overview

Dampak dari pengusiran mengejutkan Southampton dari final play-off Championship semakin memanas seiring klub-klub pesaing mempertimbangkan langkah hukum yang dapat diambil. Baik Millwall maupun Wrexham dilaporkan sedang menjajaki tuntutan ganti rugi menyusul skandal 'Spygate' yang telah membuat kasta kedua sepak bola Inggris berada dalam kekacauan total.
Klub divisi dua Inggris, FC Millwall, sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap Dewan Kota Westminster, setelah dewan tersebut mengaitkan klub tersebut dengan Ku Klux Klan dalam sebuah brosur untuk siswa.