FC Halifax Town Overview

Millwall dan Wrexham mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum setelah kartu merah yang diterima Southampton, seiring berlanjutnya dampak skandal Spygate

Dampak dari pengusiran mengejutkan Southampton dari final play-off Championship semakin memanas seiring klub-klub pesaing mempertimbangkan langkah hukum yang dapat diambil. Baik Millwall maupun Wrexham dilaporkan sedang menjajaki tuntutan ganti rugi menyusul skandal 'Spygate' yang telah membuat kasta kedua sepak bola Inggris berada dalam kekacauan total.