Akron Togliatti Overview

Suivi des cotes de la Coupe du monde : le classement final dévoilé

La Coupe du monde 2026 vient de s’achever après 39 jours de compétition haletante, couronnés par le sacre de l’Espagne. Pendant ce tournoi phare disputé en Amérique du Nord, GOAL, en partenariat avec eToro, a suivi l’évolution de la valeur de certains des joueurs les plus convoités de la planète. Leur cote a-t-elle flambé ou chuté ? Consultez le classement final de notre outil exclusif de suivi de la valeur des joueurs pour le savoir…