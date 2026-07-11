+18 | Commercial Content | T&C's Apply | Play Responsibly | Publishing Principles
Akron Togliatti

Akron Togliatti Overview

World Cup Player Value tracker GFX

Suivi des cotes de la Coupe du monde : le classement final dévoilé

La Coupe du monde 2026 vient de s’achever après 39 jours de compétition haletante, couronnés par le sacre de l’Espagne. Pendant ce tournoi phare disputé en Amérique du Nord, GOAL, en partenariat avec eToro, a suivi l’évolution de la valeur de certains des joueurs les plus convoités de la planète. Leur cote a-t-elle flambé ou chuté ? Consultez le classement final de notre outil exclusif de suivi de la valeur des joueurs pour le savoir…

Coupe du mondeFinance
Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9

Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde : Mbappé, auteur d’un exploit historique, devance Messi

La Coupe du monde 2026 s’est achevée, marquant la fin de la course au prestigieux Soulier d’or, récompensant le meilleur buteur du tournoi. Alors que cette édition élargie à 48 nations s’est conclue après un mois de rencontres palpitantes en Amérique du Nord, quelle star a donc raflé ce trophée tant convoité ? GOAL vous présente ci-dessous les artilleurs les plus prolifiques de la compétition.

Coupe du mondeArgentine
World Cup stars transfers GFX

Dix stars de la Coupe du monde s’apprêtent à changer de club cet été

La Coupe du monde possède ce pouvoir unique de propulser une carrière vers de nouveaux sommets. Il n’existe pas de vitrine plus prestigieuse dans le football, si bien que les performances de haut niveau y attirent une attention impossible à obtenir ailleurs. Par conséquent, le marché des transferts s’emballe pendant et autour de la compétition, les clubs se précipitant pour recruter des talents jusqu’alors dans l’ombre ou des stars fraîchement révélées.

AnalysisCoupe du monde
More
Explore Betting on GOAL
July 2026
Club Friendlies
Akron Togliatti badge
Akron Togliatti
ATO
1
Fakel badge
Fakel
FAK
1
FT
Club Friendlies
Dinamo Moscow badge
Dinamo Moscow
DMO
1
Akron Togliatti badge
Akron Togliatti
ATO
0
FT
Club Friendlies
Akron Togliatti badge
Akron Togliatti
ATO
2
Krylya Sovetov Samara badge
Krylya Sovetov Samara
KRY
1
FT
More
Explore Betting on GOAL

Standings

Championship crestChampionship

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
8ジェノア crestジェノア00000000
9インテル crestインテル00000000
10ユヴェントス crestユヴェントス00000000
11ラツィオ crestラツィオ00000000
12レッチェ crestレッチェ00000000
More

Betting spotlight

Chelsea vs WS Wanderers predictions: Goals to flow in Sydney
See more betting articles
Goal.com
Copyright © 2026 Goal All rights reserved. The information contained in Goal may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal