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CAF Confederations Cup

CAF Confederations Cup Overview

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CAF Confederations Cup, fixtures & results

Thursday 9 April
CR Belouizdad badge
CR Belouizdad
CRB
0
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
1
FT
Friday 10 April
USM Alger badge
USM Alger
USM
0
Olympic Club de Safi badge
Olympic Club de Safi
OCS
0
FT
Thursday 16 April
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
0
CR Belouizdad badge
CR Belouizdad
CRB
0
FT
agg 1 - 0
Saturday 18 April
Olympic Club de Safi badge
Olympic Club de Safi
OCS
1
USM Alger badge
USM Alger
USM
1
FT
agg 1 - 1
Friday 8 May
USM Alger badge
USM Alger
USM
1
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
0
FT
Friday 15 May
Zamalek SC badge
Zamalek SC
ZAM
1
USM Alger badge
USM Alger
USM
0
FT
agg 1 - 1
pen 7 - 8
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Barcelona crestBarcelona77003172421
W
W
W
W
W
2Atletico Madrid crestAtletico Madrid7511167916
W
W
W
L
W
3Real Betis crestReal Betis751197216
D
W
W
W
L
4Real Madrid crestReal Madrid75021881015
L
W
W
L
W
5Sevilla crestSevilla7412109113
L
W
W
D
L
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