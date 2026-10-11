Tavernes de la Valldigna Overview

Gyokeres saboreia gol na vitória da Suécia

Viktor Gyokeres segue provando por que é um dos atacantes mais temidos da Europa depois de inspirar a Suécia a uma convincente vitória por 3 a 1 sobre a Polônia. Apesar de ter sido alvo de uma marcação física que lhe deixou marcas de batalha significativas, o jogador do Arsenal continuou sendo o ponto focal do início perfeito de Graham Potter na campanha da Liga das Nações.