O técnico da Bósnia e Herzegovina, Sergej Barbarez, confirmou que o lendário atacante Edin Dzeko deve deixar a concentração da seleção mais cedo após sua aposentadoria internacional. A Bósnia e Herzegovina se prepara para um confronto crucial da Liga das Nações contra a Polônia, mas terá de lidar com esse desafio sem seu maior artilheiro de todos os tempos.
Viktor Gyokeres segue provando por que é um dos atacantes mais temidos da Europa depois de inspirar a Suécia a uma convincente vitória por 3 a 1 sobre a Polônia. Apesar de ter sido alvo de uma marcação física que lhe deixou marcas de batalha significativas, o jogador do Arsenal continuou sendo o ponto focal do início perfeito de Graham Potter na campanha da Liga das Nações.