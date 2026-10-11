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Tavernes de la Valldigna

Tavernes de la Valldigna Overview

FBL-EUR-NATIONS-SWE-POL

Gyokeres saboreia gol na vitória da Suécia

Viktor Gyokeres segue provando por que é um dos atacantes mais temidos da Europa depois de inspirar a Suécia a uma convincente vitória por 3 a 1 sobre a Polônia. Apesar de ter sido alvo de uma marcação física que lhe deixou marcas de batalha significativas, o jogador do Arsenal continuou sendo o ponto focal do início perfeito de Graham Potter na campanha da Liga das Nações.

V. GyoekeresSuécia
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Standings

Division Intermedia crestDivision Intermedia

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
14Casarano crestCasarano93241013-311
D
L
L
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15Savoia crestSavoia92431112-110
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16Barletta crestBarletta91531215-38
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17Team Altamura crestTeam Altamura9225413-98
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18Giugliano crestGiugliano92161222-107
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