Beim Tipico Quotenboost steigt die Quote für „Dortmund gewinnt" von 1,55 auf 80,00. Das Angebot gilt für Neukunden und für eine Einzelwette. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!

Analyse der Quote

⚽ Form & Statistik: Du weißt mittlerweile, dass Dortmund den direkten Vergleich mit 62 Siegen anführt . Gladbach kommt auf 37 Siege, dazu kommen 36 Unentschieden. Nach dem 9. Spieltag der aktuellen Saison steht der BVB auf Platz 2 mit 21 Punkten bei sechs Siegen, drei Unentschieden und keiner einzigen Niederlage. Gladbach ist dagegen Letzter mit gerade einmal vier Punkten. Es gab erst einen Sieg und ein Unentschieden bei schon sieben Niederlagen. Zuletzt verlor Gladbach beim Hamburger SV mit 1:3, als Itakura zu allem Überfluss in der 49. Minute noch Gelb-Rot sah.

Du weißt mittlerweile, dass . Gladbach kommt auf 37 Siege, dazu kommen 36 Unentschieden. Nach dem 9. Spieltag der aktuellen Saison steht der BVB auf Platz 2 mit 21 Punkten bei sechs Siegen, drei Unentschieden und keiner einzigen Niederlage. Gladbach ist dagegen Letzter mit gerade einmal vier Punkten. Es gab erst einen Sieg und ein Unentschieden bei schon sieben Niederlagen. Zuletzt verlor Gladbach beim Hamburger SV mit 1:3, als Itakura zu allem Überfluss in der 49. Minute noch Gelb-Rot sah. ⚔️ Der Kontext: Es ist der 10. Spieltag der Bundesliga 2026/27 und Gladbach hat Heimrecht. Beide Trainer können weitestgehend auf das Personal der letzten Wochen zurückgreifen. Lediglich Itakura gesellt sich auf Gladbacher Seite nach seinem Platzverweis zu den fehlenden Spielern. Für Dortmund ist das Borussen-Duell eine wichtige Generalprobe: Drei Tage später spielt der BVB in der Champions League bei Arsenal.

Es ist der 10. Spieltag der Bundesliga 2026/27 und Gladbach hat Heimrecht. Lediglich Itakura gesellt sich auf Gladbacher Seite nach seinem Platzverweis zu den fehlenden Spielern. Für Dortmund ist das Borussen-Duell eine wichtige Generalprobe: Drei Tage später spielt der BVB in der Champions League bei Arsenal. 🚀 Value-Aspekt: Die Quote für „Dortmund gewinnt" springt von 1,55 auf 80,00. Gewinne aus der Aktion zahlt Tipico in Echtgeld aus. Sie müssen nicht umgesetzt werden und sind sofort auszahlbar. Der Nachteil liegt im Einsatz: Er beträgt maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, und er gilt nur für einen Wettschein. Gewertet wird die reguläre Spielzeit inklusive Nachspielzeit. Cashout ist ausgeschlossen. Hast du schon auf einen anderen Ausgang dieser Partie getippt, kannst du die Aktion nicht nutzen.

Das Angebot im Überblick

Kriterium Details Anbieter Tipico Aktion Quotenboost Zielgruppe Neukunden, online und im Wettbüro, ab 18 Jahren, Wohnsitz in Deutschland, verifiziertes Konto Spiel Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund, 21.11.2026 um 15:30 Uhr Wettbewerb Bundesliga, 10. Spieltag Wettmarkt Dortmund gewinnt, Einzelwette, reguläre Spielzeit inklusive Nachspielzeit Reguläre Quote 1,55 Geboostete Quote 80,00 Einsatz Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur auf einem Wettschein Auszahlung Gewinne müssen nicht umgesetzt werden und sind sofort auszahlbar Ausgeschlossen Cashout; Nutzung nicht möglich, wenn bereits ein Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben wurde

Eine vorherige Mindesteinzahlung gibt es nicht. Eine Umsatzbedingung gibt es ebenfalls nicht. Der Gewinn steht als Echtgeld sofort zur Auszahlung zur Verfügung.

So sicherst du dir den Quotenboost

Registriere dich als Neukunde bei Tipico, online oder im Wettbüro. Verifiziere dein Konto, denn ohne Verifizierung greift das Angebot nicht. Zahle Geld auf dein Wettkonto ein. Öffne vor dem Anpfiff am 21.11.2026 um 15:30 Uhr den Wettschein, in dem die erhöhte Quote 80,00 angezeigt wird. Wähle „Dortmund gewinnt" und setze höchstens 2 EUR Echtgeld auf diesen einen Wettschein. Gib keinen Tipp auf einen anderen Ausgang dieser Partie ab, bevor du die Aktion nutzt.

Welche Bedingungen für dich gelten und wie die Registrierung abläuft, erfährst du über den Tipico Promo Code. Lies dort die Aktionsbedingungen, bevor du deinen Wettschein abschickst.

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Gewinne aus der Aktion müssen nicht umgesetzt werden und sind sofort auszahlbar.

Die Quote für „Dortmund gewinnt" steht fest bei 80,00 statt 1,55.

Eine vorherige Mindesteinzahlung gibt es nicht und die Aktion gilt sowohl online als auch im Wettbüro.

Nachteile:

Der Einsatz ist auf 2 EUR Echtgeld begrenzt und gilt nur für einen Wettschein.

Cashout ist ausgeschlossen.

Hast du bereits auf einen anderen Ausgang dieser Partie getippt, kannst du die Aktion nicht nutzen.

Bei ODDSET läuft der Quoten-Turbo für Neukunden anders: Der Boost-Gewinn über einen Einsatz von genau 5 EUR kommt als Bonusguthaben und du musst es achtmal zu einer Mindestquote von 1,75 umsetzen. Bei Tipico bekommst du den Gewinn dagegen als Echtgeld ohne Umsatzbedingung. Der Preis dafür ist der niedrige Höchsteinsatz von 2 EUR. Während ODDSET dein Guthaben zunächst an Bedingungen bindet, eignet sich Tipico für alle, die ihren Gewinn ohne Umweg auszahlen wollen. Prüfe vor dem Tipp, welches der beiden Modelle zu deinem Vorgehen passt.

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