Pena Sport Overview

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Standings

Segunda Federacion crestSegunda Federacion

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
11Utebo crestUtebo61415507
D
D
L
W
D
12Tudelano crestTudelano621389-17
L
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W
W
L
13Pena Sport crestPena Sport621379-27
L
W
L
W
L
14Barbastro crestBarbastro613267-16
L
D
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L
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15Naxara crestNaxara511328-64
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