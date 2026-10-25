هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoتورينو
أولمبيكو دي تورينو
team-logoكومو
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
تورينو ضد كومو
تورينو
كومو
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وكومو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة تورينو وكومو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على ملعب أولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإيطالي - الجولة 9
أولمبيكو دي تورينو


ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وكومو في الكالتشيو من خلالها.



كيف تشاهد مباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة تورينو ضد كومو

3-5-2
تورينو crest
تورينو
تورينو
page.match.formation.title
كومو crest
كومو
كومو
4-2-3-1
لوكاس بيريلوكاس بيريساوول كوكوساوول كوكوأدريان إسماليأدريان إسماليبيترو كوموتزوبيترو كوموتزورفيق بلغاليرفيق بلغاليA. CacciamaniA. Cacciamaniنيكولا فلاسيتشنيكولا فلاسيتشكيان فيتز جيمكيان فيتز جيمرولاندو ماندراغورارولاندو ماندراغوراتشي أدامزتشي أدامزجيوفاني سيميونيجيوفاني سيميونيجان بوتيزجان بوتيزKaikiKaikiيان كوتويان كوتومارك اوليفييه كيمبمارك اوليفييه كيمبويلي كامبوالاويلي كامبوالاماكسينس كاكيريتماكسينس كاكيريتلوكاس دا كونهالوكاس دا كونهاماكسيمو بيرونيماكسيمو بيرونيمارتن باتورينامارتن باتوريناصامويل ريتشيصامويل ريتشيأناستاسيوس دوفيكاسأناستاسيوس دوفيكاس
كومو crest
كومو
كومو
3-5-2
تورينو

التشكيلة الأساسية

كومو

المدرب

  • إيجناتسيو أباتي
  • سيسك فابريجاس


نتائج تورينو وكومو في المباريات الأخيرة


تورينو

تورينو - المستوى

روما
خ0-2
بولونيا
ت1-1
أودينيزي
ف2-1
بارما
ف0-3
مونزا
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
كومو

كومو - المستوى

روما
ت0-0
فينورد
خ3-2
فيورنتينا
ف1-3
مان يونايتد
ف4-1
ساسوولو
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات تورينو وكومو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

تورينوتعادلكومو
2
0
3
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
6
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
1
كومو badge
كومو
كومو
5
انتهت
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
1
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
1
كومو badge
كومو
كومو
0
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
تورينو badge
تورينو
تورينو
1
كومو badge
كومو
كومو
0
انتهت
3الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
8
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
9
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
10
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل