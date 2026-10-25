ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو وكومو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة تورينو وكومو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على ملعب أولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 9 27 أكتوبر 2026 - 15:45 أولمبيكو دي تورينو





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ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو وكومو في الكالتشيو من خلالها.









كيف تشاهد مباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج تورينو وكومو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات تورينو وكومو في المباريات الأخيرة





ترتيب تورينو وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027



