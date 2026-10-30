ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جيوسيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وفينيسيا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كومو وفينيسيا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 1 نوفمبر 2026، على ملعب جيوسيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (14:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 10 1 نوفمبر 2026 - 06:30 جوسيبي سينيجاليا

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ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وفينيسيا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج كومو وفينيسيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات كومو وفينيسيا في المباريات الأخيرة

ترتيب كومو وفينيسيا في الدوري الإيطالي 2026-2027