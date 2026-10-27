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علي سمير

روح ريال مدريد تهز الدوري الإيطالي .. انتفاضة نيكو باز صعقت تورينو والسحر يكتمل بمساعدة "راموس الجديد"

فقرات ومقالات
نيكو باز
كومو
التحليل الفني
تورينو ضد كومو
تورينو
الدوري الإيطالي
ريال مدريد
جاكوبو رامون
جوزيه مورينيو

انتصار مثير لكومو على تورينو

في كرة القدم، ومن خلال النظر بالعين المجردة على أرض الملعب، ستجد عينك تنجذب تلقائيًا إلى لاعب أو لاعبين على وجه التحديد دون أي عناصر أخرى، وهذا هو الحال مع نيكو باز في كومو.

المباراة التي جمعت بين تورينو وكومو مساء الثلاثاء، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، شهدت فوز الضيوف 3/1، وظهور شهادة واضحة للجميع على مدى جودة صانع الألعاب الأرجنتيني.

بداية التقدم كانت عن طريق المهاجم تشي آدامز لاعب تورينو في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، قبل أن يعود جاكوبو رامون من صناعة نيكو باز في الدقيقة 82 لتبدأ عودة كومو المُدوية خارج الديار.

سحر نيكو باز لم يتوقف، اللاعب قرر أن يبدع في آخر 10 دقائق لخطف نقاط المباراة لصالح فريق المدرب سيسك فابريجاس، وبالفعل! هذا ما حدث بتسجيله الثاني في الدقيقة 88، قبل أن يأتي مارتين باتورينا بالثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

من الخسارة والظهور بصورة هزيلة على أرض تورينو، إلى عودة وانتصار ثمين .. كل هذا لأن نيكو باز كان الأفضل على أرض الملعب!

  • Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    جودة مختلفة عن الجميع

    كما ذكرنا في السطور الأولى، أي عاشق لكرة القدم لديه حاسة خاصة يدرك بها جودة اللاعب "الأفضل على أرض الملعب"، ولذلك من الطبيعي أن تجد عينيك تتجه تلقائيًا نحو نيكو باز لانتظار ما سيفعله في كل لقطة.

    كومو وتورينو بهما العديد من اللاعبين المميزين الرائعين، ولكن لمسة نيكو باز ورؤيته وخطواته المحسوبة بدقة "دون أي تنظيم مسبق" تؤكد أن هذا اللاعب من طينة الكبار وينتمي لفئة مختلفة تمامًا عن كل من حوله.

    اللاعب وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات كومو في أول ساعة من المباراة، ولم يكن في قمة مستواه من الناحية المردود الحالي، ولكن الكلمة هنا كانت للجودة وقدمه اليسرى التي تكفلت بتقصير المسافات له ولمن حوله.

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    ما شاهدناه اليوم، وكل ما حققه اللاعب منذ انتقاله لكومو، يؤكد لنا حقيقة أن نيكو باز لا ينتمي لمباراة تورينو وكومو في الدوري الإيطالي، بل يليق به المشاركة مع ناديه السابق ريال مدريد في الكلاسيكو، أو الانتقال لأحد عمالقة الدوري الإنجليزي في أي وقت قريب.

    قبل الدقيقة 80 كان الأمر يقتصر فقط على جودة ظاهرية نراها بالعين دون ترجمة ذلك إلى إسهامات فعلية، وهنا ظهر السؤال : هل يمكن لنيكو باز صناعة الفارق في الأوقات الصعبة؟ أم هو يتألق فقط عندما يلعب فريقه بصورة جيدة في منظومة تسير بشكل صحيح؟

  • FBL-ITA-SERIE A-TORINO-COMOAFP

    الإجابة .. باز قلب الطاولة بالأداء والأرقام

    مع الدخول في آخر 10 دقائق من زمن المباراة، كان تورينو هو الطرف الأقرب للتسجيل، وأضاع فرصة محققة لإضافة الثاني وقتل المباراة تمامًا، ولكن طريد تشيلسي روبرت سانشيز قرر لعب دور البطولة بالتصدي لها بقدمه، لتضاف هذه اللقطة إلى 3 مشاهد أخرى نجح خلالها حارس البلوز السابق في الإبقاء على فريقه في الصورة.

    وفي الوقت الذي بدا فيه الأمر أن كومو استسلم للهزيمة، ظهر نيكو باز على الجانب الأيمن ليلعب كرة عرضية متقنة للغاية لا تخرج إلا من لاعب موهوب يمتلك موهبة استثنائية بسبب دقتها وقوتها قبل وصولها إلى رأس جاكوبو رامون.

    ولو خرج نيكو باز بهذه التمريرة الحاسمة فقط مع خروج فريقه بالتعادل، لحصل على إشادات في كل مكان لأنه أنقذ كومو من الهزيمة، ولكنه قرر عدم الاكتفاء بذلك، ونجح في قلب الطاولة تمامًا على تورينو.

    هنا باز كان على الجانب الآخر لتلقي كرة عرضية من نفس المكان الذي صنع فيه الهدف الأول، ليحرز الثاني بكرة رأسية متقنة تؤكد أنه أكثر من مجرد صانع ألعاب مهاري يمكنه الصناعة وخلق الحلول الإبداعية، بل هو لاعب فعال وحاسم داخل منطقة الجزاء.

    الأرقام أيضًا تدعم ما نتحدث عنه من جودة باز، حيث سجل وصنع وسدد 6 كرات وقدم 3 فرص سانحة منهم فرصة خطيرة، ولمس الكرة 77 مرة، وفاز بكل الالتحامات الهوائية التي تداخل فيها.

    صاحب الـ22 سنة وصل رصيده التهديفي إلى 5 أهداف مع 6 تمريرات حاسمة في 11 مباراة تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس هذا الموسم، أرقام تعكس التطور المبهر الذي يعيشه الأرجنتيني.

    دعونا عن مقارنته بمواطنه ليونيل ميسي والحديث عن خلافته له بمنتخب الأرجنتين، نيكو باز سيكتب قصته الخاصة مع كومو "وربما ريال مدريد لاحقًا"، تمامًا مثلما يفعل لامين يامال في برشلونة.


  • Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    روح كاستيا

    هذا الانتصار لا يهم فابريجاس وكومو فقط، بل ريال مدريد أيضًأ، الذي انتصر بروحه مؤخرًا على برشلونة 2/1 في الكلاسيكو، وتابع الثنائي جاكوبو رامون ونيكو باز يقلبان الطاولة لصالح الفريق الإيطالي على حساب تورينو، وكل ذلك في آخر 10 دقائق فقط.

    رامون انضم من كاستيا إلى كومو في صيف عام 2025، وحتى الآن نجح في تسجيل 3 أهداف في 12 مواجهة مع كومو في كل البطولات، كل هذا وهو يلعب كقلب دفاع وليس في الهجوم أو خط الوسط.

    هل نشاهد سيرخيو راموس يظهر من جديد؟ أمر ممكن بسبب تشابه الصفات مع الأسطورة الإسبانية في تسجيل الأهداف، اللاعب يعتبر أيقونة الميرينجي قدوة له، ولحسن حظ ريال أنه يمكنه إعادة شراء المدافع الشاب مقابل 9 ملايين يورو فقط!

    آرسنال وتشيلسي وغيرهما يريدان ضمه، وفي الوقت الحالي يبدو أن اللاعب يمنح المدرب جوزيه مورينيو والرئيس فلورنتينو بيريز كل الأسباب من أجل إعادته لسانتياجو برنابيو ومنحه ضمانات للمشاركة بانتظام.

    وأما عن نيكو باز، فجميعنا نعرف قصته، كان على وشك العودة إلى ريال مدريد الصيف الماضي، ولكن كومو قرر شراء اللاعب مقابل 60 مليون يورو، مع إمكانية دفع الميرينجي 80 مليونًا لضمه مرة أخرى في صيف 2027.

    ولو أراد أحدهم الخروج بالسؤال الأكثر تداولًا في مثل هذه الحالات، هل نيكو باز جاهز للعب مع ريال مدريد؟ انظر إلى ما يفعله كل أسبوع والشخصية التي يمتلكها لتحويل الكفة لصالح فريقه، جودته ترد على أي تشكيك، ولو لم يعيده الميرينجي لصفوفه الصيف القادم، سنجد كبار أوروبا يتهافتون على الظفر بخدماته ليفتح أبواب الندم على بيريز ومورينيو في المستقبل القريب، القريب جدًا!

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