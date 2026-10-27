روح ريال مدريد تهز الدوري الإيطالي .. انتفاضة نيكو باز صعقت تورينو والسحر يكتمل بمساعدة "راموس الجديد"

في كرة القدم، ومن خلال النظر بالعين المجردة على أرض الملعب، ستجد عينك تنجذب تلقائيًا إلى لاعب أو لاعبين على وجه التحديد دون أي عناصر أخرى، وهذا هو الحال مع نيكو باز في كومو.

المباراة التي جمعت بين تورينو وكومو مساء الثلاثاء، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، شهدت فوز الضيوف 3/1، وظهور شهادة واضحة للجميع على مدى جودة صانع الألعاب الأرجنتيني.

بداية التقدم كانت عن طريق المهاجم تشي آدامز لاعب تورينو في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، قبل أن يعود جاكوبو رامون من صناعة نيكو باز في الدقيقة 82 لتبدأ عودة كومو المُدوية خارج الديار.

سحر نيكو باز لم يتوقف، اللاعب قرر أن يبدع في آخر 10 دقائق لخطف نقاط المباراة لصالح فريق المدرب سيسك فابريجاس، وبالفعل! هذا ما حدث بتسجيله الثاني في الدقيقة 88، قبل أن يأتي مارتين باتورينا بالثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

من الخسارة والظهور بصورة هزيلة على أرض تورينو، إلى عودة وانتصار ثمين .. كل هذا لأن نيكو باز كان الأفضل على أرض الملعب!