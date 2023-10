"Ich mag es einfach nicht": Zwei Stars von Real Madrid meckern über ihre Positionen unter Carlo Ancelotti

Sportlich läuft es für Real Madrid prächtig. Aber nicht alle Spieler sind glücklich darüber, wo sie eingesetzt werden.

WAS IST PASSIERT? Gleich zwei Stars von Real Madrid haben bei ihren Nationalmannschaften über die Positionen gemosert, die sie aktuell beim spanischen Meister bekleiden müssen. Brasiliens Flügelstürmer Rodrygo (22) ist wenig begeistert davon, unter Carlo Ancelotti häufig im Angriffszentrum ranzumüssen, während Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga (20) ungerne als Linksverteidiger aufläuft.

WAS WURDE GESAGT? Rodrygo meinte: "Natürlich ist es wichtig, wenn man verschiedene Rollen ausfüllen kann. Ich habe immer betont, dass ich am liebsten auf den Flügeln spiele. Ich mag es einfach nicht, als Nummer neun zu spielen, auch wenn ich das bei meinem Verein muss. Hier bei der Nationalelf kann ich mich frei über das Feld bewegen und das hilft meinem Spiel."

Camavinga erklärte derweil, er sei es leid, "jeden Tag danach gefragt zu werden". Er spiele dort, wo er gebraucht werde. Aber: "Ich habe mich an die Position mittlerweile gewöhnt. Sei es bei der Nationalmannschaft oder bei Real Madrid. Aber ich mag die Position nicht besonders. Jeder weiß das. Aber wenn es von mir verlangt wird, dann spiele ich da. Es gefällt mir aber nicht."

Camavinga betonte: "Ich bin immer noch ein Mittelfeldspieler."

WIE GEHT ES WEITER? Rodrygo trifft mit der Selecao am Dienstag in der WM-Qualifikation auf Uruguay. Camavinga muss mit Frankreich am selben Tag in einem Freundschaftsspiel gegen Schottland ran. Nach der Länderspielpause sind sie am Samstag mit LaLiga-Spitzenreiter Real beim FC Sevilla gefordert.