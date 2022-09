WM 2022, Song: Alle Infos zum Soundtrack "Hayya Hayya (Better Together)"

Die FIFA hat den ersten Song zur WM 2022 veröffentlicht: "Hayya Hayya (Better Together)".

Die FIFA hat im Vorfeld der Auslosung der Gruppenphase den ersten Song des offiziellen Soundtracks zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar veröffentlicht.

Der Song wurde bei der Auslosung in Doha erstmals öffentlich aufgeführt. Neben Davido und Trinidad Cardona ist auch die katarische Sängerin Aisha zu hören.

Der Soundtrack des Turniers wird zum ersten Mal aus mehreren Liedern bestehen, wobei internationale Künstler verschiedene Musikgenres aus der ganzen Welt präsentieren und damit den Ton für eine wahrhaft globale Feier angeben.

WM 2022, Soundtrack: Wie heißt der von der FIFA veröffentlichte Song?

Der von der FIFA veröffentlichte Song heißt "Hayya Hayya (Better Together)".

WM 2022, Song: Die Künstler des Soundtracks

Aisha

Aisha ist eine der bekanntesten Sängerinnen Katars. Sie trat unter anderem bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen und der Eröffnung der Doha Festival City auf.

"Ich bin gesegnet und fühle mich geehrt, in diesen aufregenden Zeiten zu leben, in denen ich Zeuge und Teil dieses großen Meilensteins für mein Land Katar sein darf", sagte Aisha.

"Die Botschaft des Liedes, nämlich das Miteinander und die Freude, hat mich sehr berührt, denn die Freude war während der gesamten Entstehungsphase des Liedes mit uns."

Trinidad Cardona

Trinidad Cardona ist ein bekannter amerikanischer Sänger und eine Persönlichkeit der sozialen Medien. Der in Arizona geborene Popkünstler etablierte sich 2017 mit dem viralen Hit "Jennifer", bevor er mit der Nachfolgesingle "Dinero" einen weltweiten Erfolg erzielte.

"Als ich den Song zum ersten Mal hörte, war ich sofort gut gelaunt", sagte er. "Es ist eine Feier, es verkörpert alles, wofür die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft steht. Menschen aus der ganzen Welt kommen zusammen, und ich liebe diese Botschaft."

WM-Song 2022: Wer ist Davido?

Davido ist nicht nur Sänger, sondern auch Komponist und Produzent. Er wurde in Atlanta, USA, geboren, ist aber in Laos, Nigeria, aufgewachsen.

Diese kulturelle Mischung spiegelt sich in seiner Musik wider. Einige seiner bekanntesten Songs, darunter "Don Jazzy", "2 Face Idibia" und "Wande Coal", machten ihn zu einem der beliebtesten Künstler Nigerias.

Davido teilte seine Begeisterung für den Song, als er darüber sprach: "Ein Teil dieses Ereignisses zu sein, das die ganze Welt zusammenbringt, und ein Teil dieses Songs zu sein? 'We are better together' ging mir direkt ins Herz. Wie könnte ich da nein sagen?"