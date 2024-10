Köln und Bochum nutzen die Länderspielpause für ein Testspiel gegeneinander. Wo kann man die Partie heute live sehen?

Zweitligist 1. FC Köln absolviert heute ein Testspiel gegen den VfL Bochum, aktuell Tabellenletzter in der Bundesliga. Die Partie wird am Donnerstag (10. Oktober) um 13 Uhr im Kölner Franz-Kremer-Stadion angepfiffen und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Live vor Ort können Fans also nicht dabei sein, dennoch habt Ihr die Möglichkeit, die vollen 90 Minuten des Testspiels zwischen Köln und Bochum live zu sehen. Beide Vereine übertragen die Partie nämlich kostenlos im LIVE-STREAM über ihre jeweilige Webseite, zudem bietet Bochum auch einen Stream auf seinem YouTube-Kanal an.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. VfL Bochum heute im LIVE STREAM und live im TV?

Wie bereits erwähnt benötigt Ihr kein Abonnement, um Köln gegen Bochum heute live zu schauen.

Schaut einfach ab 12.45 Uhr bei fc.de oder bei VfL1848.tv vorbei oder geht auf den YouTube-Kanal des VfL Bochum. Dort könnt Ihr kostenlos live verfolgen, in welcher Form sich Köln und Bochum während der Länderspielpause präsentieren.

Köln vs. VfL Bochum heute im LIVE STREAM: Die Übertragung in der Übersicht

Spiel 1. FC Köln vs. VfL Bochum Wettbewerb Testspiel Datum Donnerstag, 10. Oktober 2024 Uhrzeit 13 Uhr Übertragung im LIVE-STREAM (kostenlos) fc.de / VfL1848.tv / YouTube VfL Bochum Spielort Franz-Kremer-Stadion, Köln

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. VfL Bochum heute im LIVE STREAM? Die Bilanz gegeneinander

Köln und Bochum sind bisher insgesamt 93-mal aufeinandergetroffen. Der FC hat dabei im direkten Vergleich klar die Nase vorne, steht bei 52 Siegen. Der VfL konnte gegen Köln nur 20-mal gewinnen, 21 Duelle endeten unentschieden.

In der vergangenen Bundesligasaison, an deren Ende für Köln der Abstieg stand, gab es in Bochum ein 1:1, während beim Rückspiel in der Domstadt der FC mit 2:1 die Oberhand behielt.