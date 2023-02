Verletzungssorgen bei Real Madrid: David Alaba fällt wochenlang aus, Rodrygo verpasst Spiel gegen Atlético

Real Madrid wird von Verletzungsproblemen geplagt: So müssen die Königlichen in naher Zukunft auf David Alaba und Rodrygo verzichten.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid muss auf David Alaba und Rodrygo verzichten. Wie The Athletic berichtet, fällt der österreichische Innenverteidiger mindestens vier Wochen aus. Grund ist eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel.

Offensivspieler Rodrygo wird hingegen nur rund zehn Tage ausfallen. Bei dem Brasilianer wurde eine Verletzung am Gesäßmuskel diagnostiziert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Alaba zog sich seine Verletzung im Champions-League-Kracher gegen den FC Liverpool zu. Beim 5:2-Sieg der Madrilenen musste der Ex-Münchner nach 27 Minuten den Platz verlassen. Auch Rodrygo verletzte sich in dem Spiel an der Anfield Road und ging nach 81 Minuten vom Platz.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Juan Jiménez

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit David Alaba und Rodrygo fallen zwei wichtige Spieler der Madrilenen aus. Der Innenverteidiger stand in 29 Spielen für die Königlichen auf dem Platz, verbuchte zwei Tore und drei Assists. Noch wichtiger ist aber die Präsenz des 30-Jährigen in der Abwehr.

Rodrygo stand für Real in 35 Partien auf dem Platz und zeigte, wie wichtig er für die Offensive der Spanier ist. Zehn Tore und acht Vorlagen stehen für den 22-Jährigen zu Buche.

WIE GEHT ES WEITER? Rodrygo wird auf jeden Fall im Ligaspiel gegen Atlético Madrid am Samstag ausfallen, unter Umständen verpasst er auch das Pokal-Hinspiel gegen Barcelona kommenden Donnerstag.

David Alaba wird in besagten Partien definitiv ausfallen und höchstwahrscheinlich auch nicht im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Liverpool zur Verfügung stehen. Dieses findet am 15. März statt.