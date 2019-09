US Open heute live im TV und im LIVE-STREAM - so wird Tennis am Dienstag übertragen

Die US Open gehen in die entscheidende Phase: Wir erklären Euch, wie Ihr das Tennis-Event heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Tennis, US Open: Das Grand-Slam-Turnier in den Vereinigten Staaten geht in die heiße Phase. Die Viertelfinals stehen an. Ausgetragen werden die US Open in New York.

Am USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows werden die Sieger des vierten Grand-Slam-Turniers dieses Jahres ausgespielt: Herren- und Dameneinzel, Herren- und Damendoppel sowie das Gemischte Doppel.

Die deutsche Hoffnung im Herreneinzel ist bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Dort unterlag Alexander Zverev dem Argentinier Diego Schwartzman. Auch Novak Djokovic verabschiedete sich vorzeitig von den US Open. Die Top-Favoriten bei den Herren sind dementsprechend: Rafael Nadel und Roger Federer.

Im Dameneinzel ist ebenfalls keine deutsche Teilnehmerin mehr im Wettbewerb. Die besten Siegchancen werden hierbei der US-Amerikanerin Serena Williams zugeschrieben.

Wer zieht ins Halbfinale der US Open ein? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr Tennis heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

US Open heute live im TV und im LIVE-STREAM: Das Tennis-Turnier im Überblick

Turnier Tennis, US Open - Grand Slam Ort New York, USA Zuschauer 22.547 Zuschauer Spieloberfläche Hartplatz

US Open heute live im TV verfolgen - das Viertelfinale am Dienstag, Tag 9

Es ist eines der größten Tennis-Turniere der Welt: Die US Open, ein Muss für jeden Tennis-Fan. Gerade in der heißen Phase des Grand-Slam-Turniers wird das Interesse natürlich immer größer - verständlich bei den spannenden Viertelfinal-Paarungen. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr die US Open heute live im TV verfolgen könnt.

US Open live am Dienstag: Eurosport zeigt / überträgt die US Open heute live im Free-TV

Wollt Ihr die US Open heute live im frei empfangbaren TV schauen? Dann ist Eurosport Eure erste Anlaufstelle. Der Sportsender überträgt die US Open heute live im Free-TV auf Eurosport 1. Dort verpasst Ihr ab 18.05 Uhr keinen Aufschlag und keinen Matchball. Den ganzen Abend lang überträgt Eurosport für Euch die US Open am Dienstag, Tag 9, live und in voller Länge.

Bei Eurosport erlebt Ihr unter anderem das Viertelfinale von Roger Federer, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 02.15 Uhr auf den Bulgaren Grigor Dimitrov trifft.

Bei Eurosport ist das folgende, altbewährte und bekannte Team im Einsatz:

US Open heute im LIVE-STREAM verfolgen - das Viertelfinale am Dienstag

Neben dem Free-TV-Programm von Eurosport könnt Ihr die US Open zusätzlich auch im LIVE-STREAM schauen. Der Sportsender überträgt das Tennis-Turnier live im Stream mit dem Eurosport Player. Doch die Nutzung dieses LIVE-STREAMS ist nicht kostenlos, sondern setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Der Preis des Eurosport Players beträgt mit dem Monatspass 6,99 Euro monatlich. Mehr Informationen erhaltet Ihr auf der Website des Eurosport Players.

Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit, die US Open schnell und einfach im LIVE-STREAM anzuschauen. Diese Option stellen wir Euch in den nächsten Zeilen vor.

US Open live am Dienstag: Das Viertelfinale wird im Eurosport-Channel auf DAZN im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

Seit diesem Sommer hat DAZN den Eurosport Channel auf der Plattform integriert. Sofern Ihr ein Abonnement bei DAZN habt, könnt Ihr also Eurosport auch ganz einfach über DAZN nutzen. DAZN zeigt / überträgt die US Open nämlich live und in voller Länge im Eurosport-Channel. Dort findet Ihr die LIVE-STREAMS zu Tag 9 des Tennis-Grand-Slams.

Auch mit DAZN verpasst Ihr keinen Ballwechsel der Viertelfinalpaarungen. Unter anderem könnt Ihr den Auftritt von Roger Federer um 02.15 Uhr im LIVE-STREAM mit dem Eurosport-Channel auf DAZN verfolgen. Während im Free-TV ausschließlich der Kanal Eurosport 1 empfangbar ist, erhaltet Ihr bei DAZN beide Eurosport-Kanäle - Eurosport 1 und Eurosport 2 im LIVE-STREAM.

Tennis pur bei den US Open? Dann ab zu DAZN!

US Open live am Dienstag: Tennis im Eurosport-Channel auf DAZN im LIVE-STREAM kostenlos erleben - So funktioniert der Gratismonat!

Bei DAZN könnt Ihr die US Open sogar völlig kostenlos im LIVE-STREAM erleben. Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements, könnt Ihr den Streamingdienst vier Wochen lang gratis nutzen - so auch den Eurosport-Channel mit zahlreichen LIVE-STREAMS zu einem der größten Events im Tennis-Sport. Was müsst Ihr dafür tun? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat und schaut die US Open im Eurosport-Channel sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt 30 Tage lang gratis.

Nutzen könnt Ihr die LIVE-STREAMS bei DAZN auf nahezu allen Geräten. Im Internet auf Eurem Laptop oder Computer findet Ihr den Streamingdienst unter www.dazn.com. Handy, Tablet, Smart-TV, PS4 - hier könnt Ihr Euch die kostenlose DAZN-App für Eure mobilen Geräte downloaden:

US Open live: Tennis heute im TV und im LIVE-STREAM verfolgen - Das sind die Viertelfinalpaarungen!

US Open live am Dienstag: Das Viertelfinale im Herreneinzel

DUELL ZEIT ORT Stan Wawrinka vs. Daniil Medvedev 19.15 Uhr (MEZ) Arthur Ashe Stadion

DUELL ZEIT ORT Roger Federer vs. Grigor Dimitrov 02.15 Uhr nachts Arthur Ashe Stadion

US Open live am Dienstag: Das Viertelfinale im Dameneinzel

DUELL ZEIT ORT Elina Switolina vs. Johanna Konta 18 Uhr Arthur Ashe Stadion

DUELL ZEIT ORT Serena Williams vs. Wang Qiang 01 Uhr nachts Arthur Ashe Stadion

US Open live am Dienstag: Das Viertelfinale im Herrendoppel

DUELL ZEIT ORT Kevin Krawietz/Andreas Mies vs. Joao Sousa/Leonardo Meyer 17 Uhr Louis Armstrong Stadion

DUELL ZEIT ORT Marcel Granollers/Horacio Zeballos vs. Jürgen Melzer/Oliver Marach 19.35 Uhr Louis Armstrong Stadion

US Open live am Dienstag: Das Viertelfinale im Damendoppel

DUELL ZEIT ORT Duan Yingying/Zheng Saisai vs. Elise Mertens/Aryna Sabalenka 18.20 Uhr Louis Armstrong Stadion

DUELL ZEIT ORT Kristiina Mladenovic/Timea Babos vs. Ashleigh Barty/Wiktoryja Asaranka 22 Uhr Louis Armstrong Stadion

US Open live am Dienstag: Das Viertelfinale im Gemischten Doppel

DUELL ZEIT ORT Demi Schuurs/Henri Kontinen vs. Rajeev Ram/Samantha Stosur 23.15 Uhr Louis Armstrong Stadion

US Open heute live: Die letzten Nachrichten aus Flushing Meadows

Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer ist locker ins Viertelfinale der US Open spaziert. Der 38-jährige Schweizer hatte am Sonntag in New York mit David Goffin (28) keine Mühe und siegte in 1:19 Stunden 6:2, 6:2, 6:0. Im zehnten Duell mit dem chancenlosen Belgier feierte Federer den neunten Sieg.

"Es war großartig, ich hatte heute wieder ein gutes Gefühl. Ich bin mit den Niveau meines Spiels sehr zufrieden", sagte Federer, der zum 13. Mal im Viertelfinale in New York steht und fand tröstende Worte für Goffin: "Man muss sagen, dass er auch nicht seinen besten Tag hatte."

In der Runde der besten Acht trifft der Wimbledonfinalist auf den ungesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow, ATP-Champion von 2017. Im Vorjahr war Federer in Flushing Meadows bereits im Achtelfinale am Australier John Millman überraschend gescheitert.

Goffin erwischte gegen den 20-maligen Major-Sieger mit dem Break zum 2:1 zwar einen starken Start in die Partie, doch Federer holte sich den Aufschlag umgehend zurück und marschierte für den Rest des Spiels vorneweg. Dabei zeigte er sich eiskalt und nutzte neun seiner zehn Breakbälle gegen den Belgier.

US Open heute live: Die Turniersieger der vergangenen Jahre (ATP)