Handball-EM 2020: Spanien vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM - alle Infos zur Übertragung

Deutschland trifft im zweiten Vorrundenspiel der Handball-EM auf Spanien. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Duell im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die Handball-EM 2020 in Österreich, und ist in vollem Gange! Und auch die deutsche Nationalmannschaft bestreitet gegen bereits ihr zweites Vorrundenspiel. Anwurf der Partie ist am heutigen Samstag (11. Januar) um 18.15 Uhr im norwegischen Trondheim.

Nach vielen Verletzungen musste Bundestrainer Christian Prokop im Vorfeld der EM sein Team auf einigen Positionen umbauen. Die Vorrundengruppe C mit den Niederlanden, Lettland und Spanien sollte dennoch überstanden werden, nachdem Leistungsträger wie Patrick Wiencek, Uwe Gensheimer und Andreas Wolff mit an Bord sind.

Das heutige Duell ist indes ein Aufeinandertreffen der beiden vergangenen Handballeuropameister. Während Spanien aktuell der Titelverteidiger ist, will das DHB-Team den Pokal wie im Jahr 2016 nach holen.

Es läuft die Handball- und Ihr könnt live dabei sein! In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Informationen, wie Ihr heute Spanien gegen Deutschland im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Spanien vs. Deutschland: Das Duell der Handball-EM 2020 im Überblick

Duell Spanien - Deutschland Datum 11. Januar 2020 | 18.15 Uhr Ort Trondheim Spektrum, Trondheim Kapazität 8.000 Plätze

Spanien vs. Deutschland: Hier läuft die Handball-EM 2020 heute live im TV

Bei den Vergaben der Übertragungsrechte zu Handball-Großereignissen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder viele Diskussionen. In diesem Jahr steht jedoch fest: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen live im Free-TV! Somit wird auch Spanien gegen Deutschland live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Handball-EM 2020: Deutschland vs. heute live im TV in der ARD

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen abwechselnd die Spiele der Nationalmannschaft live. Nachdem das erste Vorrundenspiel gegen Niederlande im ZDF lief, ist heute die ARD dran.

Im Rahmen der Sportschau sendet das Erste ab circa 17.58 Uhr live aus Trondheim und überträgt die kompletten 60 Minuten live aus der Halle. Die Übertragung ist für Euch natürlich kostenlos.

Wer keinen Fernseher besitzt, kann das Spiel auch im Internet anschauen, die ARD sendet Ihr Programm auch im Netz via LIVE-STREAM. Wie Ihr den abrufen könnt, lest Ihr im nächsten Absatz.

Spanien vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's mit der Übertragung der Handball-EM 2020

Die Handball-EM wird in diesem Jahr nicht nur im Fernsehen übertragen, auch im Internet wird jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft via LIVE-STREAM gezeigt. Und das völlig kostenlos! Goal erklärt Euch, wie das funktioniert.

Spanien vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM der ARD schauen

Nachdem die ARD die Übertragungsrechte am heutigen Spiel gegen Spanien besitzt, darf der Sender sein Programm auch im Internet übertragen. Spanien gegen Deutschland läuft somit live und in voller Länge via LIVE-STREAM auf www.ard.de.

Bild und Ton gleichen im LIVE-STREAM dabei der Fernsehübertragung. Auch hier könnt Ihr Euch also gegen 17.58 Uhr reinklicken und den Vorberichten lauschen, ehe um 18.15 Uhr angepfiffen wird.

Ihr könnt den STREAM auf sämtlichen mobilen Geräten, wie Laptop, Tablet oder Smartphone abrufen. Auch auf dem MacBook oder dem PC ist die Übertragung verfügbar. Es ist also egal, ob Ihr zuhause vor dem Fernseher sitzt, das Spiel am Laptop schauen wollt, oder Euch unterwegs am Smartphone reinklickt - Spanien gegen Deutschland könnt Ihr überall verfolgen.

Spanien vs. Deutschland: Die Bilanz vor dem Duell

SPANIEN (bislang wettbewerbsübergreifend 15 Duelle) DEUTSCHLAND 9 Siege 5 1 Unentschieden 1 5 Niederlagen 9

Spanien vs. Deutschland im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

