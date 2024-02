Südkorea vs. Jordanien im TV und LIVE STREAM: Wo läuft der Asien Cup heute?

Erstes Halbfinale beim Asien-Cup 2024: Jordanien fordert den Favoriten aus Südkorea heraus - und das Spiel wird auch in Deutschland übertragen.

Der Asien-Cup 2024 geht in die ganz heiße Phase! Am Dienstag (6. Februar) steht das erste Halbfinale an, wenn sich Jordanien und Südkorea gegenüberstehen (16 Uhr).

Die Südkoreaner von Trainer Jürgen Klinsmann gehen dabei als Favorit in die Partie. Aber unterschätzen darf man die Jordanier natürlich keineswegs.

Wer sich Jordanien gegen Südkorea heute live anschauen will, kann das gleich bei mehreren Sendern tun. Sportdigital überträgt das Halbfinale live, bei DAZN und MagentaSport ist das Spiel ebenfalls zu sehen. Für alle drei Sender benötigt Ihr ein Abonnement.

Südkorea vs. Jordanien heute live: Wann beginnt das Spiel?

Spiel Südkorea - Jordanien Wettbewerb Asien-Cup 2024, Halbfinale Datum Dienstag, 6. Februar 2024 Anstoß 16 Uhr Ort Ahmed bin Ali Stadium (Al-Rayyan, Katar)

Wer zeigt / überträgt Südkorea vs. Jordanien heute im TV und LIVE STREAM? Die Sender, um den Asien Cup live zu schauen

Jordanien vs. Südkorea heute im TV und Livestream: News und Aufstellungen

News zu Jordanien

Jordanien landete in seiner Gruppe zwar hinter dem heutigen Gegner Südkorea und Bahrain auf Platz drei, zog als einer der vier besten Gruppendritten aber dennoch in die K.o.-Phase ein.

Im Achtelfinale gelang dann dank zweier Tore in der Nachspielzeit ein überraschender Sieg gegen Irak, im Viertelfinale bezwang man Tadschikistan mit 1:0.

(C)Getty Images

Nun will Jordanien gegen Südkorea auch noch den letzten Schritt in Richtung Finale gehen und für eine Sensation sorgen. Das Duell mit Heung-Min Son und Co. in der Gruppenphase endete 2:2, erst in der Nachspielzeit gelang Südkorea dabei der Ausgleich.

Die Aufstellung von Jordanien heute

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn gibt es an dieser Stelle die Aufstellung von Jordanien.

News zu Südkorea

Südkorea, schon zu Turnierbeginn einer der Topfavoriten auf den Titel, hatte in der Gruppenphase überraschend viel Mühe. Dem 2:2 gegen Jordanien am 2. Spieltag folgte am 3. Spieltag ein 3:3 gegen Malaysia.

Da Klinsmanns Elf den Gruppensieg so überraschend verpasste, musste man im Achtelfinale gegen Mitfavorit Saudi-Arabien ran. Dabei stand der WM-Co-Gastgeber von 2002 schon dicht vor dem Aus, erst in der neunten Minute der Nachspielzeit rettete der 1:1-Ausgleich durch Gue-Sung Cho die Südkoreaner in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen konnte man sich letztlich durchsetzen.

GOAL AR / Getty

Auch im Viertelfinale gegen Australien lag Südkorea dann bis in die Nachspielzeit mit 0:1 hinten, diesmal war Hee-Chan Hwang per Elfmeter der Retter. In der Verlängerung sorgte ein Freistoßtor von Superstar Son dann für das Weiterkommen und Südkorea darf weiter vom ersten Asien-Cup-Triumph seit 1960 träumen.

Die Aufstellung von Südkorea heute

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wir hier die Aufstellung der Südkoreaner nach.

Südkorea vs. Jordanien heute im TV und LIVE STREAM: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 6 Siege Südkorea 3 Siege Jordanien 0 Unentschieden 3 Letztes Duell Jordanien - Südkorea 2:2 (Asien-Cup 2024, Vorrunde, 20. Januar 2024)

Wo läuft Jordanien vs. Südkorea heute live? Nützliche Links zum Asien Cup