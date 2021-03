Real Madrid: Raphael Varane denkt angeblich über Abschied im Sommer nach

Raphael Varane hat mit Real Madrid alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nun will der Innenverteidiger wohl eine neue Herausforderung.

Defensivspieler Raphael Varane (27) will den spanischen Erstligisten Real Madrid angeblich am Ende der Saison 2020/21 verlassen und sich einen neuen Verein suchen. Dies berichtet die AS.

Demnach denkt der Franzose ernsthaft darüber nach, seinen bis 2022 laufenden Vertrag nicht zu erfüllen, sondern im Juli des laufenden Jahres das Weite zu suchen. Dem Bericht zufolge hat Real bereits vom Wunsch des Innenverteidigers erfahren, nun will man abwarten, welche Angebote im Sommer im Bernabeu eintreffen. Dennoch soll man grundsätzlich gewillt sein, Varane zu halten.

Schon im Jahr 2019 wurde Varane mit einem Abschied aus Madrid in Verbindung gebracht, jedoch konnte ihn damals die Rückkehr von Trainer und Landsmann Zinedine Zidane umstimmen. Nun deutet dem Bericht zufolge jedoch vieles auf einen Wechsel hin, auch weil Varane im kommenden Jahr ablösefrei abgegeben werden müsste. Wohin es genau gehen könnte, ist Stand jetzt noch offen - die Premier League ist für den dann 28-Jährigen wohl eine Option.

Jüngst wurde sein Name in den Transferplänen von Manchester United genannt.

Real Madrid: Raphael Varane und auch Sergio Ramos vor dem Absprung?

Varane spielt seit bereits zehn Jahren für die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt. Im Jahr 2011 wechselte er als 18-Jähriger von Lens nach Madrid. In der laufenden Saison 2020/21 machte der Weltmeister von 2018 25 von 26 Ligaspielen (zwei Tore).

Neben der offenen Zukunft des 27-Jährigen steht auch ein Verbleib von Sergio Ramos auf der Kippe. Der Defensivkollege Varanes hat nur Vertrag bis Ende der Saison, bislang wurde noch keine Verlängerung vereinbart. Dennoch gibt es seitens der Blancos nun offenbar ein Ultimatum. Wie die vereinsnahe Sportzeitung Marca jüngst berichtete, bieten die Königlichen dem 34-Jährigen für ein weiteres Jahr zehn Millionen Euro netto.