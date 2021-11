Am 15. Spieltag in LaLiga kommt es im Santiago Bernabeu zum Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und dem FC Sevilla. Anpfiff ist um 21 Uhr in Madrid.

Tabellenführer in der Liga und bereits sicher im Achtelfinale der Champions League - bei Real Madrid läuft es. Heute Abend will die Elf von Carlo Ancelotti die Tabellenführung gegen den FC Sevilla verteidigen. Die Mannschaft um Ivan Rakitic kommt allerdings auch mit breiter Brust nach Madrid: Mit einem Auswärtssieg können sie an Los Blancos vorbeiziehen und somit Platz eins für sich beanspruchen. Und auch in der Champions League kommt Sevilla aus einer guten Phase, nachdem die Mannschaft von Julen Lopetegui mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg gewann.

Kann Karim Benzema seine aktuell herausragende Form also bestätigen? Aktuell führt der Franzose mit zehn Saisontoren die Torschützenliste an, bringt es zusätzlich auf sieben Assists. Nicht ohne Grund ist der Top-Stürmer einer der heißesten Kandidaten auf den Gewinn des Ballon d'Or am Montagabend.

Verteidigen die Galaktischen heute Abend die Tabellenführung? GOAL liefert Euch alle Informationen zur Übertragung der Partie Real Madrid vs. FC Sevilla

Real Madrid vs. FC Sevilla heute live: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung Real Madrid - FC Sevilla Datum 28. November 2021 Wettbewerb Primera Division/ LaLiga | 15. Spieltag Anstoß 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Santiago Bernabéu | Madrid | Spanien

Real Madrid vs. FC Sevilla live im TV verfolgen

Aktuell wird es immer schwieriger, den Überblick darüber zu behalten, wer welche Übertragungsrechte hält. Denn zum Beispiel in der Champions League gibt es verschiedene Anbieter und das gilt auch für die Partien der Bundesliga. Für die Top-Spiele der anderen europäischen Ligen ist es in dieser Saison aber relativ eindeutig.

DAZN hat die Übertragungsrechte für die besten Spiele der Top-Ligen Europas und zeigt deshalb alle Partien von Real Madrid.

LaLiga live im Fernsehen sehen: Wird Real Madrid vs. FC Sevilla heute im TV übertragen?

Könnt Ihr den heutigen Kampf um Platz eins in der LaLiga also vor dem heimischen TV verfolgen? Tatsächlich verfügt DAZN seit dieser Saison über zwei lineare TV-Sender, DAZN 1 und 2, auf die Ihr als Sky- und Vodafone-Kunden zugreifen könnt. Auf DAZN 1 findet Ihr heute ab 20.55 Uhr die Partie zwischen Real und Sevilla.

Aber natürlich könnt Ihr auch den LIVE-STREAM auf Euren Fernseher bekommen, darauf schauen wir jetzt als Nächstes.

Real Madrid vs. FC Sevilla heute live im LIVE-STREAM von DAZN

Alternativ könnt Ihr die Partie im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen. Dieser beginnt um 21 Uhr. Die einzige Voraussetzung dafür ist, neben einer stabilen Internetverbindung, eine DAZN-Mitgliedschaft.

Wenn Ihr den LIVE-STREAM also aufrufen wollt, solltet Ihr Euch zuerst mit den DAZN-Abonnements beschäftigen.

Real Madrid vs. FC Sevilla heute live: Die DAZN-Abonnements in der Übersicht

Ihr wollt das 100. Ligaspiel von Sevilla-Trainer Lopetegui nicht verpassen? Dann braucht Ihr nur noch ein DAZN-Abo und schon steht dem perfekten Fußballabend nichts mehr im Wege. Schauen wir deshalb mal auf die beiden Mitgliedschaften, die Euch DAZN anbietet:

Monatsabo für 14,99 Euro | monatlich kündbar

Jahresabo für 149,99 Euro | jährlich kündbar

Beim Jahresabo habt Ihr den Vorteil, dass Ihr im Schnitt nur 12,50 zahlt, der Vorteil der monatlichen Mitgliedschaft ist, dass Ihr diese monatlich kündigen könnt. Alle Infos zum DAZN-Abo sind hier aber auch nochmal aufgelistet.

Real Madrid vs. FC Sevilla heute live: So könnt Ihr den LIVE-STREAM aufrufen

Zum einen habt Ihr die Möglichkeit, ganz einfach den Internet-LIVE-STREAM zu nutzen, dieser ist auf jedem Endgerät abrufbar. Solltet Ihr allerdings über einen Smart TV oder eine Konsole verfügen, so könnt Ihr mit der DAZN-App das Spiel auf Euren Fernseher bekommen.

Auch die DAZN-App ist auf jedem Endgerät kostenlos downloadbar, Ihr könnt die Begegnung also auf dem TV, Laptop, Smartphone und Tablet schauen.

LaLiga LIVE auf DAZN - die wichtigsten Links!