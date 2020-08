PSG: FC Barcelona offenbar scharf auf Ex-Bayern-Verteidiger Juan Bernat

Nach der verpassten Meisterschaft in LaLiga baut der FC Barcelona seinen Kader um. Dabei rückt offenbar PSG-Verteidiger Juan Bernat in den Fokus.

Der hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von PSG-Linksverteidiger Juan Bernat. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. In Paris verfügt der 27-Jährige noch über einen Vertrag bis zur kommenden Saison.

Erst im Sommer 2018 wechselte Bernat für fünf Millionen Euro vom FC Bayern in die französische Hauptstadt und entwickelte sich dort seitdem zum Leistungsträger. So stand er in 70 Spielen für PSG auf dem Platz und war dabei an 15 Toren beteiligt.

In der abgelaufenen verpasste Bernat jedoch unter anderem aufgrund von Wadenproblemen sieben Liga-Partien. Auch bei den Erfolgen im Coupe de la Ligue und dem Coupe de France fehlte der Verteidiger angeschlagen.