Paris-Saint-Germain: Kylian Mbappé auf PSG-Tour durch Japan nicht dabei

Kylian Mbappé ist bei der Asien-Reise von Paris Saint-Germain nicht dabei.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain geht ohne Weltstar Kylian Mbappé auf Asienreise. Der französische Vize-Weltmeister stand am späten Freitagabend nicht auf der 29 Spieler umfassenden Liste, die der Verein für seinen am Samstag beginnenden Trip nach Japan eingeplant hat.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Spekulationen über die Zukunft des teuersten Spielers der Welt werden dadurch weiter angeheizt. Der Starstürmer mit Vertrag bis 2024 wird schon seit einiger Zeit als potenzieller Neuzugang von Real Madrid heiß gehandelt. PSG lieferte für die Abwesenheit des Weltmeisters von 2018 keine Erklärung.

WAS WURDE GESAGT? Ein offizielles Statement von Pariser Seite gibt es zwar nicht, doch übereinstimmende Medienberichte, so etwa die L'Equipe oder Transfer-Experte Fabrizio Romano, lauten, dass man bei PSG enttäuscht von Mbappés Entscheidung sei und sich verraten fühle. Die Annahme sei, dass Mbappé bereits eine Einigung über einen ablösefreien Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2024 getroffen habe.

WIE GEHT ES WEITER? PSG hatte zuletzt den Druck auf den abwanderungswilligen Ausnahmespieler erhöht. Mbappe müsse entweder einen neuen Vertrag unterschreiben oder den Verein noch diesen Sommer verlassen, hatte Präsident Nasser Al-Khelaifi betont. Paris will unbedingt verhindern, dass der 24-Jährige mit Ablauf seines Vertrages ablösefrei wechselt.