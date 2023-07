Nach Messi und Busquets: Auch Jordi Alba wechselt zu Inter Miami

Mit dem Verteidiger wechselt der zweite ehemalige Barcelona-Teamkollege nach Miami.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami hat auf dem Transfermarkt nachgelegt und Verteidiger Jordi Alba verpflichtet. Das verkündete der MLS-Klub am Donnerstag.

Der 34-Jährige war seit dem 1. Juli vereinslos, stand zuletzt beim FC Barcelona unter Vertrag und unterschrieb in Florida bis 2024 mit einer Option für ein weiteres Jahr.

WAS WURDE GESAGT? "Jordi ist ein versierter, dynamischer und erfahrener Spieler, den wir gerne zur weiteren Verstärkung unseres Kaders gewinnen möchten. Er hat über ein Jahrzehnt lang bewiesen, dass er einer der besten Außenverteidiger in diesem Sport ist, da er sowohl defensiv solide ist als auch in der Offensive einen Beitrag leisten kann", sagte Sportliche Leiter Miamis Chris Henderson.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Zuvor hatten bereits Albas ehemalige Teamkollegen beim FC Barcelona, Lionel Messi und Sergio Busquets, in Miami angeheuert.