Mesut Özil über sein Verhältnis zu Arsenal-Trainer Unai Emery: "Wirklich gute Beziehung"

Mesut Özil hat betont, ein gutes Verhältnis zu Arsenal-Trainer Unai Emery zu pflegen und ist vom Erfolg in der neuen Saison überzeugt.

Mesut Özil hat sich zu dem vermeintlich angespannten Verhältnis zwischen ihm und Arsenal-Trainer Unai Emery geäußert und dabei betont, im engen Austausch mit dem 47-Jährigen zu stehen. "Ich habe eine wirklich gute Beziehung zum Trainer. Wir sprechen viel miteinander", betonte Özil, der hinzufügte: "Er will mir helfen und ich der Mannschaft."

In der abgelaufenen Saison hatte Özil zunächst mit mehreren Verletzungen zu kämpfen und konnte anschließend nicht konstant seine besten Leistungen abrufen. In 24 Premier-League-Spielen verbuchte der Mittelfeldspieler fünf Tore und zwei Vorlagen.

Mesut Özil von Erfolg der neuen Arsenal-Saison überzeugt

Trotzdem hatten während der Saison mehrfach Gerüchte um einen Abschied des 30-Jährigen an Fahrt aufgenommen. Demnach soll Arsenal mit dem Gedanken spielen, Özil in diesem Sommer ziehen zu lassen. Ein Transfer könnte sich aufgrund seines Gehalts jedoch als schwierig zu realisieren herausstellen.

Özil sieht die Berichte um seine Person jedoch gelassen: "Ich hatte in meiner bisherigen Karriere viele Trainer. Natürlich ist jeder von ihnen unterschiedlich und will etwas anderes von dir als Spieler", so der Mittelfeldspieler, der jedoch betonte: "Ich denke, diese Saison wird es gut laufen. Für mich und das Team."