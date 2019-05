Dicke Überraschung in der Startaufstellung der Gäste aus London. Superstar Eden Hazard sitzt zunächst nur auf der Bank.

Aufstellung :

Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Loftus-Cheek, Pedro, Giroud, Willian.

The team sheets are in!



Here's how we line up against this evening. #FRACHE pic.twitter.com/cjjR0Vt5er