Karim Benzema gewinnt Machtkampf nach "Faul"-Vorwurf bei Al-Ittihad: Rauswurf von Trainer Nuno Espirito Santo nach Riesen-Ärger

Al-Ittihad-Trainer Nuno Espirito Santo ist gefeuert worden, weil die Ergebnisse nicht stimmten und er sich zudem noch mit Karim Benzema angelegt hat.

WAS IST PASSIERT? Al-Ittihad, der amtierende Meister der Pro League Saudi-Arabiens, hat Trainer Nuno Espirito Santo nach einem Machtkampf mit Star-Stürmer Karim Benzema entlassen.

Den Abgang des portugiesischen Coaches bestätigte der Verein am Dienstag offiziell; das Fußball-Portal Relevo berichtet nun, dass nicht nur die schlechten Resultate, sondern vor allem ein offen ausgetragener Streit Espirito Santos mit Benzema der Grund für den Rauswurf gewesen sei.

WAS IST DER HINTERGRUND? Al-Ittihad wartet in der Liga als Titelverteidiger seit fünf Spielen auf einen Sieg. Am Montag kassierte das Team in der AFC Champions League eine peinliche 0:2-Niederlage gegen Al Quwa Al Jawiya aus dem Irak. Nach dem Schlusspfiff sei es dem Bericht zufolge zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Trainer und Benzema gekommen, bei der sich die beiden gegenseitig anschließend beleidigten.

Laut Relevo sei das Verhältnis zwischen Espirito Santo und Benzema schon vorher schwer belastet gewesen. Eine weitere Zusammenarbeit sei nach dem Vorfall am Montag unmöglich gewesen.

WAS WURDE GESAGT? Die saudische Zeitung Al Riyadiah gab den Anfang des Streits zwischen dem Trainer und Benzema wieder: "Du bist ein toller Spieler, aber es sieht so aus, als ob du zu faul bist, um deinen Gegenspieler unter Druck zu setzen", soll Espirito Santo in der Kabine zu Benzema gesagt haben.

"Sprich nicht nur mit mir, rede mit der ganzen Mannschaft", soll Benzema daraufhin erwidert haben, bevor die Diskussion den beiden völlig entglitt.

WIE GEHT ES WEITER? Al-Ittihad überlegt dem Bericht zufolge, mit der Wahl eines französischen Trainers Benzema entgegenzukommen. Die Wunschlösung des Klubs sei Zinédine Zidane, doch der Ex-Real-Coach habe bereits klargemacht, dass er nicht zur Verfügung steht.

Frankreichs Ex-Nationaltrainer Laurent Blanc ist daher aktuell der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Nuno Espirito Santo.